Real nel caos: Mou sotto accusa

foto SportMediaset 17:11 - E' caos totale al Real Madrid, con Josè Mourinho sempre più sotto accusa dopo la sconfitta per 3-2 a Malaga, che ha fatto precipitare i merengues a 16 punti dalla capolista Barcellona. Ed è tutto un programma l'espressione del presidente Florentino Perez alla notizia dell'esclusione di capitan Casillas dall'undici iniziale. Ma lo Special One non si scompone: "Non mi dimetto, non ci penso nemmeno, e non temo neanche per la mia panchina". - E' caos totale alconsempre più sotto accusa dopo la sconfitta per 3-2 a Malaga, che ha fatto precipitare i merengues a 16 punti dalla capolista Barcellona. Ed è tutto un programma l'espressione del presidentealla notizia dell'esclusione di capitandall'undici iniziale. Ma lo Special One non si scompone: "Non mi dimetto, non ci penso nemmeno, e non temo neanche per la mia panchina".

L'espressione di Perez alla lettura della distinta ha una sola interpretazione: sconcerto. La notizia che Casillas, numero uno del Real e della nazionale spagnola, è stato relegato in panchina lo ha colto di sorpresa. Mourinho nell'occhio del ciclone per le sue clamorose scelte e per una classifica che piange e che fa inorridire i tifosi dei blancos: Real Madrid a 16 punti dai rivali blaugrana e a 7 punti dall'Atletico, con già quattro sconfitte in diciassette partite di Liga. La stampa spagnola ha già decretato il divorzio di Mourinho dal Real a fine stagione ma di fronte a questa situazione non si può escludere nulla.



Dal canto suo il tecnico portoghese, al termine della partita contro il Malaga, si è mostrato sicuro di sè come sempre. "Noi allenatori sappiamo che il calcio non ha memoria e che conta solo quello che hai fatto oggi, non contano i risultati nè i titoli - ha detto - Io sento che i giocatori mi seguono, hanno giocato per vincere. Nessun tentennamento neppure per spiegare l'esclusione di Casillas: "La mia è stata una scelta tecnica, un allenatore ha il dovere di analizzare tutto e scegliere chi mandare in campo, potete inventare tutte le storie che volete, ma è una decisione tecnica e nient'altro. Secondo me Adan sta meglio di Iker e insieme ai miei collaboratori ho scelto così e nel risultato di oggi il portiere non ha alcuna responsabilità".



Mourinho sa benissimo che la Liga ormai è andata. "Abbiamo vinto il campionato nella scorsa stagione dando 9 punti alla seconda, quest'anno siamo a una distanza incolmabile e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità perché non stiamo facendo un bel campionato". Mourinho se la prende anche con gli arbitri e la malasorte. "Ci sono decisioni e pali che si sommano in ogni partita... Se guardiamo la classifica è dura, ma siamo il Real Madrid e dobbiamo trovare le motivazioni giuste per far bene. Oggi ho detto ai ragazzi che possono tornare a casa tristi, ma con la tranquillità di chi sa di aver fatto il possibile".