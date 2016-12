Serie A: la Roma schiaccia il Milan

LA PARTITA

Trenta minuti per sgretolare un Milan con la testa in vacanza e le gambe, belle rilassate, distese sotto il tavolo e già pronte per il cenone natalizio. Mezz'ora alla Zeman, con difesa alta, pressing furioso, terzini in sovrapposizione, inserimenti dei centrocampisti e ripetuti tagli del tridente. Mezz'ora da sballo, in cui la Roma va sul 3-0 e ipoteca, con un'ora d'anticipo, l'ultimo match del 2012. Poi finirà 4-2, perché col boemo niente è mai semplice e la squadra, incapace di gestire l'enorme vantaggio (4-0), va in black out dopo l'espulsione di Marquinhos a dodici minuti dal termine.



A trascinare la Roma ci pensano due "vecchi" senatori. Burdisso e De Rossi, che in questa prima parte di stagione ancora non hanno (avevano?) fatto breccia nelle idee di Zeman. L'argentino, titolare per la squalifica di Castan, domina la difesa e apre le danze con un'incornata su azione d'angolo (13'). Capitan futuro, schierato davanti alla difesa nel centrocampo a tre, detta i tempi della squadra e accompagna ogni azione. Come quando, minuto 30, raccoglie un maldestro rinvio di De Sciglio, finta la conclusione dalla distanza e mette Lamela solo davanti ad Amelia, per il sinistro che vale il 3-0. In mezzo, prima c'è spazio per uno strepitoso intervento di Goicoechea (17'), che sull'1-0 esce sui piedi di El Shaarawy e salva da campione. Poi, al 23', si assiste al cross da sinistra di Totti che regala a Osvaldo l'assist del 2-0.



Allegri prova a dare una sterzata inserendo Pazzini per Nocerino (56'), ma quattro minuti dopo Lamela infila di testa su servizio di Balzaretti. Il 4-0, che tanto esalta il (devastante) potenziale offensivo giallorosso quanto evidenzia i limiti (imbarazzanti) della difesa del Diavolo, è pesante ma ci sta tutto. Il Milan, a un passo dall'umiliazione, trova però la forza di reagire e, quantomeno, dimezza un passivo che rischiava di diventare tennistico. Boateng (71') e Bojan (72') danno la scossa sfiorando il 4-1, poi - una volta in superiorità numerica - un rigore di Pazzini (steso da Goicoechea) e un guizzo di Bojan alleviano il dolore. La Roma chiude il 2012 con 32 punti, a -4 dal secondo posto e a -3 dalla zona Champions. La rimonta rossonera, invece, s'inchioda proprio sul più bello.



LE PAGELLE



De Rossi 8 - Tornato titolare dopo due partite in panchina, si prende il centrocampo con un'autorevolezza, una grinta e una lucidità mai viste quest'anno.



Goicoechea 7,5 - L'intervento su El Shaarawy (primo tempo, 1-0 per la Roma) è fondamentale ai fini del risultato finale. E' perfetto fino a tre minuti dal termine, quando si distrae e causa il calcio di rigore.



Burdisso 7 - Dà solidità e sicurezza al reparto, a cui - fino ad oggi - è mancato proprio uno con la sua esperienza.



Yepes-Mexes 4,5 - Il colombiano ha i primi due gol sulla coscienza, il francese va in bambola nel terzo. Un disastro generale.



Pazzini 6 - Guida i compagni alla mini reazione che evita l'umiliazione.





IL TABELLINO



ROMA-MILAN 4-2

Roma (4-3-3): Goicoechea 7,5; Piris 6, Burdisso 7, Marquinhos 6,5, Balzaretti 6,5; Pjanic 6,5, De Rossi 8, Bradley 6,5; Lamela 7 (24' st Florenzi 6), Osvaldo 6,5 (24' st Destro 6), Totti 6,5 (36' st Romagnoli sv).

A disp.: Lobont, Stekelenburg, Dodò, Perrotta, Tachtsidis, Lopez. All.: Zeman 7

Milan (4-3-3): Amelia 5; De Sciglio 5, Mexes 4,5, Yepes 4,5, Constant 5; Montolivo 5, Ambrosini 5,5 (32' st Muntari sv), Nocerino 5 (11' st Pazzini 6); Robinho 5 (25' st Bojan 6), Boateng 5,5, El Shaarawy 5,5.

A disp.: Abbiati, Gabriel, Bonera, Abate, Antonini, Zapata, Emanuelson, Flamini, Niang. All.: Allegri 5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 13' Burdisso (R), 23' Osvaldo (R), 30' e 16' st Lamela (R), 42' st rig. Pazzini (M), 43' st Bojan (M)

Ammoniti: Burdisso, Goicoechea (R); Yepes, Ambrosini, Mexes (M)

Espulsi: 33' st Marquinhos (R)