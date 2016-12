Lazio al 2° posto: -8 dalla Juve

- Lachiude il 2012 con il sorriso stampato in pieno volto. Vittoria per 1-0 sul campo della, che lancia i biancocelesti al secondo posto solitario in classifica, a. I blucerchiati del nuovo allenatorepartono bene, ma dopo 20 minuti escono gli ospiti. La gara si decide al 31' quando, settimo gol in stagione, trasforma in rete una palla vagante. Ripresa priva di grandi emozioni.

LA PARTITA

I biancocelesti hanno scelto la meta delle vacanze di Natale: le passeranno in altura. A un passo (otto punti) dalla vetta, quella della classifica, scelta e occupata dalla Juve per le feste. Se davvero esistesse l'anti-Juve, sarebbe la Lazio. Lo dicono i risultati e i numeri. E anche sul piano del gioco poche rivali, se non la Fiorentina. Una squadra cinica e concreta: lo si era visto contro l'Inter e anche contro la Sampdoria si è avuta la conferma. Gli undici di Petkovic non danno spettacolo, ma badano al sodo e portano a casa i tre punti. Non fanno divertire ma sono lì, nelle zone alte della classifica, da settembre. Davanti a organici più forti come quelli di Inter, Napoli, Roma e Fiorentina. Ecco, l'organico: il punto dolente. Da anni si punta sul gruppo, ma ora serve qualcosa in più per fare il salto di qualità. I tifosi laziali lo sanno bene e hanno chiesto uno sforzo sul mercato a Lotito. Ora tocca al presidente, messo di buon umore dai risultati, fare un regalo di Natale. Non serve un top player, ce ne sono già due, Klose ed Hernanes, ma qualche rincalzo più che affidabile. Giusto per far rifiatare qualcuno di tanto in tanto con le dovute garanzie.

Venendo alla partita i biancocelesti hanno fatto tutto al meglio: aspettato, colpito e amministrato. Un po' come nel tennis: game, set and match. I primi 20 minuti sono stati quelli dell'attesa, che hanno visto un Sampdoria un po' più intraprendente. La scossa Delio Rossi è durata 1200 secondi e ha prodotto solo una bella conclusione, al volo, di Eder ben parata da Marchetti. Poi è uscita la squadra capitolina: discesa di Lulic, palla in mezzo respinta male dalla difesa blucerchiata e trasformata in rete da Hernanes con un chirurgico diagonale. Infine, come da copione, l'amministrazione del risultato. Il tutto agevolato anche dagli avversari, privi di qualità e di idee. Tutto qui.

La Lazio passerà le vacanze in montagna, lì dove c'è ossigeno. Quello che scarseggia alla Sampdoria e già a Delio Rossi. Lui dovrà rimandare le vacanze e insieme al nuovo ds Osti dovrà pensare a qualcosa di buono, non da mangiare...