Fiorentina, esame da big a Palermo

LA PARTITA

In attesa di trovare la vera anti-Juve, la Fiorentina si candida per un posto in Champions League con una vittoria netta sul non facile campo di Palermo, pur privo di Ilicic. Tre punti più che meritati, che confermano l'ottima stagione dei ragazzi di Montella e che li lanciano ai piani altissimi della classifica. In attesa di conferme, la certezza è che con Jovetic sempre in campo, questa squadra può davvero puntare in alto.

D'altronde la Fiorentina era venuta a Palermo per vincere e lo ha messo subito in chiaro, creando in avvio una serie di occasioni con Toni e Jovetic, fermati solo da un ottimo Ujkani. Il portiere rosanero è il grande protagonista del primo tempo, con una serie di parate decisive che impediscono ai viola di andare in vantaggio. Non che i padroni di casa restino a guardare, anzi. Miccoli e compagni agiscono soprattutto di rimessa, con folate in velocità orchestrate da Brienza e Miccoli. L'unica vera opportunità per la squadra di Gasperini, però, arriva a metà frazione, con Giorgi che calcia malamente a lato un ottimo assist in profondità. Insomma, ai punti avrebbe meritato il vantaggio la squadra toscana.

E visto che spesso nello sport c'è giustizia, la Fiorentina si prende quello che aveva meritatamente costruito. Il secondo tempo, infatti, è tutto di marca viola con Jovetic che sblocca il risultato concretizzando un assist al bacio di Cuadrado. La reazione del Palermo non arriva come i tifosi si aspetterebbero e alla fine la sconfitta dei siciliani si fa più pesante nel punteggio. Nel finale, infatti, lo stesso Jovetic ("cucchiaio" sopraffino) e Gonzalo Rodriguez trasformano altrettanti rigori, non proprio evidenti a dire la verità. Tanti applausi per i viola, quindi, e una bordata di fischi per i padroni di casa che, nonostante le scuse di Miccoli, sprofondano sempre più giù.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

Le voci sul possibile arrivo di un sostituto lo caricano a mille. Para di tutot, incolpevole sui golLe poche iniziative pungenti del Palermo passano dai suoi piedi, anche se poi si perde come il resto della squadraCastrato dal fuorigioco, non punge come vorrebbero i compagni, che lo cercano in continuazione. Il tempo passa anche per luiLa potenza è nulla senza controllo. Ma lui ha anche quello che serve per non sprecare le sue doti di velocistaUn po' per colpa di Ujkani, un po' per sua imprecisione, resta a secco, forse frenato anche dai fischi dei suoi ex tifosiLa fame di gol era tanta e avrebbe voluto tirare anche il rigore della tripletta. Avrà tempo e modo per riempirsi la pancia

IL TABELLINO

PALERMO-FIORENTINA 0-3

Palermo (3-5-2): Ujkani 7; Munoz 6 (18' st Dybala 5), Donati 5, Garcia 6; Giorgi 5 (10' st Kurtic 5), Morganella 5,5, Barreto 5, Rios 5, Pisano 5; Brienza 6 (33' st Zahavi 5,5), Miccoli 5,5. A disp.: Benussi, Brichetto, Cetto, Goldaniga, Viola, Sanseverino, Malele. All.: Gasperini 5,5

Fiorentina (3-5-2): Neto 6; Tomovic 6, G. Rodriguez 6,5, Savic 6; Cuadrado 6,5 (42' st Cassani 5,5), Migliaccio 6, Aquilani 6 (24' st Pizarro 6), B. Valero 6,5 (36' st M. Fernandez 6), Pasqual 6; Jovetic 7, Toni 5,5. A disp.: Viviano, Lupatelli, Della Rocca, Madrigali, Llama, Romulo, Ljajic, El Hamdaoui, Seferovic. All.: Montella 7

Arbitro: Celi

Marcatori: 5' st e 38' st su rigore Jovetic, 44' st su rigore G. Rodriguez

Ammoniti: G. Rodriguez, Migliaccio, Cuadrado, Cassani (F), Munoz, Donati, Pisano (P)

Espulsi: -