Col Genoa l'Inter si sveglia tardi

foto SportMediaset Correlati Strama: "Giriamo la boa alla grande" 00:16 - Stramaccioni aveva chiesto all'Inter tre punti per chiudere bene l'anno ma contro il Genoa è pari: a San Siro finisce 1-1 e la Juve è sempre più lontana (+9). Primo tempo insipido, succede tutto nella ripresa: Palacio e Milito falliscono due buone occasioni, poi al 32' arriva il gol degli ospiti con Immobile, che si 'beve' Ranocchia e batte Handanovic. Al 40' Cambiasso di testa rimette a posto le cose e nel finale Livaja colpisce un clamoroso palo. aveva chiesto all'tre punti per chiudere bene l'anno ma contro ilè pari: a San Siro finisce 1-1 e la Juve è sempre più lontana (+9). Primo tempo insipido, succede tutto nella ripresa: Palacio e Milito falliscono due buone occasioni, poi al 32' arriva il gol degli ospiti con, che si 'beve' Ranocchia e batte Handanovic. Al 40'di testa rimette a posto le cose e nel finalecolpisce un clamoroso palo.

Ancora una volta la Juve ringrazia. Ringrazia l'Inter che dopo lo stop all'Olimpico contro la Lazio frena in casa contro il Genoa e precipita a nove punti. Un'Inter brutta, annebbiata, che soltanto quando si trova sotto tira fuori il carattere e nel finale rischia di vincere. La vittoria resta a un centimetro; la distanza da cui uno sciagurato Livaja fallisce il gol del 2-1.



LA PARTITA

Primo tempo da sbadigli a San Siro: non hanno motivo di scaldarsi gli inossidabili tifosi sugli spalti. Stramaccioni manda in campo a sorpresa Alvarez e non Pereira nel centrocampo a quattro ma la scelta si rivela subito sbagliata: l'argentino è apatico e dopo mezz'ora si deve arrendere per problemi muscolari alla gamba destra. Al suo posto Pereira.



L'Inter comincia bene, con un paio di invenzioni di Cassano prima per Milito e soprattutto per Palacio ma i due argentini vengono anticipati dai difensori rossoblu, in bianco per l'occasione. Ma se non ci pensa Fantantonio, il piatto piange. Poche, pochissime idee in mezzo al campo, dove le assenze si fanno sentire, e troppo affollamento in avanti, dove appunto Milito e Palacio si trovano davanti il muro genoano. Servirebbe un'invenzione e invece arrivano continui traversoni in mezzo senza storia. La squadra di Delneri, quindi, non corre grossi rischi ma sbaglia tantissimo in fase di ripartenza, dove non sfrutta al meglio situazioni di superiorità numerica. In ogni caso le occasioni migliori dei primi 45' sono del Genoa, con Immobile che al 29' costringe Handanovic alla deviazione in angolo e con Vargas che al 35' non vede Rossi sulla destra tutto solo.



Una novità a inizio ripresa tra i nerazzurri: Juan Jesus resta negli spogliatoi e al suo posto entra Chivu. Pronti via e l'Inter ha due chance per portarsi in vantaggio. Protagonista Palacio, che prima tira alle stelle un ottimo servizio di Milito e poi impegna Frey in un grande intervento. Il Principe riprende ma sbaglia la mira. Come successo a inizio partita, però, il Genoa fa sfogare l'Inter poi prende le misure agli avversari, attuando un pressing alto e riassestandosi dietro. Senza rinunciare a farsi vedere dalle parti di Handanovic, costretto a uscire un paio di volte alla 'disperata' per salvare la baracca. Ma al 32' arriva la frittata nerazzurra: Antonelli serve Immobile che ruba due metri a Ranocchia e fulmina un colpevole Handanovic. Stramaccioni butta nella mischia anche Livaja per Gargano ma è Cambiasso a firmare il pari 8' dopo, di testa su cross di Cassano. E nel finale succede l'incredibile: bella azione di Milito sul fondo, palla dentro per Livaja che sbaglia clamorosamente colpendo il palo. Con la Juve che ringrazia e se ne va.



LE PAGELLE

Immobile 7 - Gela San Siro e fa sognare il Genoa. Brucia Ranocchia in velocità e mette a sedere Handanovic con una facilità paurosa.



Cassano 6,5 - L'unico nerazzurro che, palla tra i piedi, sa inventarsi qualcosa. Traversone perfetto per Milito, altra perla per Palacio ed è lui a confezionare il cross per il gol di Cambiasso.



Granqvist 6,5 - Insuperabile: gli attaccanti dell'Inter si ritrovano di fronte un muro. Deciso e senza sbavature.



Milito 5,5 - Non è facile giocare con tutta la difesa addosso ma il Principe non è lucido: la cosa più bella è l'azione sul fondo con la palla per Livaja...



Palacio 5 - Sbaglia troppi controlli, vanificando un paio di buone occasioni, una nel primo tempo e una a inizio ripresa.



Alvarez 4,5 - La sua partita dura mezz'ora, poi è costretto a uscire per infortunio tra i fischi assordanti del suo pubblico. In effetti di quella mezz'ora in campo non ci si ricorda proprio nulla.



Livaja 4 - Sembra impossibile e invece è tutto vero: basta spingerla dentro e invece il giovane attaccante la stampa sul palo. In Coppa stessa leggerezza, ma gol fantasma: qui l'orrore è tutto suo, non dell'arbitro...



IL TABELLINO

Inter-Genoa 1-1

Inter (3-4-3): Handanovic 5,5; Ranocchia 5,5, Samuel 6, J. Jesus 5,5 (1' st Chivu 5,5); Zanetti 5,5, Gargano 5,5 (34' st Livaja 4), Cambiasso 6,5, Alvarez 4,5 (30' Pereira 5,5); Palacio 5, Milito 5,5, Cassano 6,5. A disposizione: Belec, Di Gennaro, Silvestre, Jonathan, Mariga, Benassi, Bessa. All.: Stramaccioni 5,5

Genoa (4-5-1): Frey 6,5; Sampirisi 6, Canini 6,5, Granqvist 6,5, Antonelli 6,5; Rossi 6 (27' st Piscitella 6), Kucka 6, Toszer 6; Bertolacci 5,5 (24' st Anselmo sv, 46' st Kranjic sv), Vargas 5; Immobile 7. A disposizione: Tzorvas, Melazzi, Marchiori, Said, Hallenius. All.: Delneri 6.

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 32' st Immobile (G), 40' st Cambiasso (I)

Ammoniti: Ranocchia, Chivu (I), Bertolacci, Anselmo (G)