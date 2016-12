La Juventus rimonta con Matri: 3-1 al Cagliari

LA PARTITA

Viene il dubbio più che lecito che se potesse scegliere le vittorie, Antonio Conte le vorrebbe così. Di carattere, col cuore, con la grinta contro tutto e tutti. Contro l'avversario barricato in difesa oltre le proprie possibilità, contro Superman travestito da portiere e con "Agazzi" scritto sulla maglia, contro le decisioni di sei arbitri (sei, non uno) che in qualche occasione sfiorano il paradossale, per non dire di peggio. L'esultanza alla Batistuta è lì a dimostrarlo, la corsa alla Mourinho lo sottolinea. La Juve vince, non fa notizia, lo fa al 92' ma a prendersi l'onore di travestirsi da Babbo Natale è il redivivo Alessandro Matri. Ironia della sorta la doppietta dell'attaccante arriva contro il "suo" Cagliari, ma arriva soprattutto dopo un secondo tempo pazzesco in cui i taccuini dei cronisti o le tastiere, visto che alla faccia dei Maya siamo alle porte del 2013, fumano.

Il risultato finale punisce oltremodo un Cagliari coraggioso per un tempo e stoico per l'altro. I sardi fino all'intervallo tengono sottoscacco l'armata bianconera con una difesa ordinata e un pressing ultrasonico che alla lunga inevitabilmente è stato pagato con gli interessi. Il vantaggio di Pinilla è un regalo generoso arrivato su rigore dubbio ma trasformato con freddezza dal cileno per la rabbia, il primo gesto di una lunga serie stizzita, di Buffon. Il giro-palla e le verticalizzazioni della Juventus faticano a entrare a regime e il the caldo degli spogliatoi serve a Conte per dare una sveglia ai suoi, per dirla alla tecnico leccese, già con la testa a cosa mettere in valigia.

Sveglia che arriva per tutti nella ripresa, non per gli arbitri che ne combinano una più del diavolo. Nelle chiese di mezza Italia saranno previste lunghe code, non per la Messa natalizia, ma per le confessioni di numerosi fedeli che, causa direttori di gara in giallo, probabilmente hanno dato fondo alle riserve di parole colorite. La serata di Damato (ma le colpe non sono solo sue) comincia col rigore così così dato al Cagliari, prosegue (secondo la parte bianconera) con dei cartellini non rifilati ai sardi e culmina con un rigore che francamente pare impossibile da non fischiare, non dato ad Asamoah (forse in offside), spinto via da Nainggolan a un metro dal gol del pareggio. Palla fuori. Per par condicio alla fine gli arbitri faranno arrabbiare anche il Cagliari, sintomo di una serata prefestiva decisamente storta. Il campo però regala emozioni fino all'ultimo. La prima è l'espulsione di Astori al 19' della ripresa che condanna il Cagliari a un via Crucis anticipata. La seconda in ordine cronologico è il penalty fallito da Vidal (3 su 6 i rigori sbagliati dalla Juve) fino al pareggio di Matri alla mezz'ora, bravo a respingere in rete una ribattuta di Agazzi. Lo stesso portiere è l'ultimo a mollare. Vola su Asamoah, respinge qualsiasi cosa, ma non Matri che al 92' mette la freccia per il sorpasso approfittando di un rimpallo un po' così tra Thiago Ribeiro e Vidal. Mollati gli ormeggi c'è il tempo solo per lo "scippo" di Vucinic a Giovinco per l'1-3 finale. Il tutto mentre Conte stava ancora esultando come un pazzo. Sicuro che non voglia vincere sempre così?

LA CRONACA DEL MATCH