Serie A, Pescara-Catania 0-0

IL TABELLINO

PESCARA-CATANIA 2-1

Pescara (4-3-1-2): Perin 5,5; Balzano 6, Capuano 6, Terlizzi 5,5, Modesto 5,5 (23' st Zanon 6); Nielsen 6, Togni 7, Bjarnason 6,5; Weiss 6 (34' st Caprari 6,5), Abbruscato 5, Celik 6. A disp.: Pellizzoli, Crescenzi, Bocchetti, Colucci, Brugman, Quintero, Soddimo. All.: Bergodi 6,5.

Catania (4-3-3): Andujar 5,5; Alvarez 6 (42' Bellusci 6), Legrottaglie 6, Spolli 5,5, Marchese 6; Izco 6, Lodi 5,5, Almiron 5; Castro 6, Gomez 5,5 (31' st Morimoto sv), Barrientos 6,5. A disp.: Frison, Terracciano, Potenza, Augustyn, Capuano, Rolin, Keko, Ricchiuti, Paglialunga, Doukara. All.: Maran 5,5.

Arbitro: Romeo

Marcatori: 23' Celik e 50' st Togni (P), 36' Barrientos (C)

Ammoniti: Barrientos e Izco (C), Celik (P)