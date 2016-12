Malaga squalificato: niente coppe nel 2013

- Michel Platini lo aveva detto: "Colfacciamo sul serio". E infatti dall'Uefa arrivano le prime sanzioni. Il club spagnolo delinfatti è statoper non aver pagato gli stipendi arretrati ai giocatori e saldato in tempo le pendenze fiscali. Stessa sorte per(Croazia),(Romania),(Serbia).

Sono questi i risultati del Club Financial Body Control, l'organismo che deve controllare i bilanci delle società europee in osservazione del fair play finanziario. E per il Malaga non è finita qui. Oltre a 300.000 euro di multa, l'Uefa vuole che entro il 31 marzo 2013 gli spagnoli paghino tutti gli stipendi e i debiti, pena l'esclusione dalle coppe europee anche per le stagioni a venire. Simili le sanzioni per le altre squadre, i serbi del Vojvodina e gli ucraini dell'Arsenal Kyev invece hanno ricevuto solo multe. Archiviato il caso del Lech Poznan (Polonia), tenuto sotto osservazione ma poi risultato con i conti a posto.