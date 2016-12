"Vincere a Roma per fare saltino"

foto SportMediaset Correlati Milan, a Roma torna Bonera 16:50 - Le ambizioni future del Milan passano dall'Olimpico. E Allegri lo sa bene: "Vincere a Roma ci permetterebbe di fare un altro 'saltino' in classifica. Non abbiamo ancora fatto nulla". Per chiudere col sorriso il 2012, l'allenatore rossonero vuole vincere e scavalcare i giallorossi, ma non sarà facile: "Zeman è uno dei tecnici più bravi, uno dei migliori insegnanti di calcio che ci sono in circolazione e la Roma è pericolosa". - Le ambizioni future delpassano dall'Olimpico. Elo sa bene: "Vincere aci permetterebbe di fare un altro 'saltino' in classifica. Non abbiamo ancora fatto nulla". Per chiudere col sorriso il 2012, l'allenatore rossonero vuole vincere e scavalcare i giallorossi, ma non sarà facile: "è uno dei tecnici più bravi, uno dei migliori insegnanti di calcio che ci sono in circolazione e laè pericolosa".

"Sabato sarà una partita molto difficile - ha spiegato Allegri -. Dovremo essere molto bravi a stare in campo, tatticamente dovremo sbagliare poco perché la Roma, quando sviluppa la fase offensiva, diventa molto pericolosa". "Dobbiamo fare una partita giusta, sapendo che è uno scontro diretto contro una squadra che, tecnicamente, è tra le più forti del campionato, con ottimi giocatori esaltati dal modulo che adotta", ha aggiunto.



Il Milan è reduce da una striscia positiva, ma la squadra deve crescere ancora molto se vuole lottare con la Juventus. "C'è voluto tempo per trovare l'equilibrio, come squadra e come ambiente, dopo il mercato della scorsa estate - ha precisato il tecnico rossonero -. Ora somigliamo ad una squadra, ma non abbiamo fatto ancora nulla". "Ci siamo avvicinati alle posizioni che contano, ma dobbiamo andare avanti così - ha proseguito -. Spero che il 2013 sia un anno migliore del precedente, credo che il Milan continuerà a crescere grazie ai progressi dei singoli giocatori. La società mi ha sempre lasciato tranquillo, mi ha garantito la fiducia per lavorare in tranquillità".



LO SNODO DEL MERCATO E' IL VIAGGIO DI GALLIANI IN BRASILE

Il mercato del Milan si sbloccherà con le trattative in corso per la cessione di Pato e Robinho, richiesti da Corinthians e Santos. Parola di Massimiliano Allegri. "Lo snodo di tutto sarà il viaggio di Galliani in Brasile - ha spiegato l'allenatore rossonero -. Da lì vedremo quali sono le soluzioni migliori per sistemare la squadra. Con la società e il presidente Berlusconi ci siamo già parlati, è inutile che sto a dire nomi e cognomi, tutto dipende dal viaggio di Galliani. Se andranno via Pato e Robinho ci vorrà un nuovo attaccante, cinque punte è il numero giusto".