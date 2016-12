City, Mancini "coccola" Mario Balotelli

foto SportMediaset 15:54 - Dopo tante critiche, un complimento. Mancini ha elogiato in conferenza stampa la decisione presa da Mario Balotelli che in settimana ha ritirato l'azione legale intrapresa contro il Manchester City accettando la pesante multa inflittagli dal club (circa 420.000 euro) per indisciplina. "E' normale che quando uno commette un errore si assuma le sue responsabilità e Mario lo ha fatto - il commento del tecnico jesino -. Per me è molto importante". - Dopo tante critiche, un complimento.ha elogiato in conferenza stampa la decisione presa dache in settimana ha ritirato l'azione legale intrapresa contro ilaccettando la pesante multa inflittagli dal club (circa 420.000 euro) per indisciplina. "E' normale che quando uno commette un errore si assuma le sue responsabilità e Mario lo ha fatto - il commento del tecnico jesino -. Per me è molto importante".

Porte quindi aperte per un suo futuro impiego in campo: "Sono il suo allenatore e come per gli altri giocatori, se merita di avere altre occasioni, le avrà - ha assicurato Mancini -. Ma col Reading non ci sarà, è malato, ha provato ad allenarsi ma non è riuscito a fare nulla". Infine un commento sull'esperienza da allenatore del City, a tre anni dall'arrivo sulla panchina di Manchester: "Abbiamo lavorato davvero duramente perchè quando sono arrivato non pensavo che in due anni avremmo vinto Premier League ed FA Cup - ha raccontato -. Abbiamo cambiato le cose soprattutto a Manchester dove, da 20-30 anni, lo United vinceva tutto".