Stramaccioni: "Le assenze? Nessun alibi"

- Le defezioni sono tante, dapassando per Guarin (squalificato), manon cerca scuse: "Siamo l'Inter, abbiamo una rosa che può sopperire alle emergenze, quindi non c'è nessun alibi, andremo in campo con 11 giocatori e i cambi per vincere". Il tecnico nerazzurro recupera("Deciderò all'ultimo se farlo giocare") e ha un obiettivo: "Dobbiamo far bene assolutamente e chiudere l'anno da secondi in classifica".

Stramaccioni sorride, ma per un bilancio definitivo sulla prima parte di stagione vuole aspettare l'ultima partita: "Sicuramente è una situazione molto soddisfacente, ma vorrei parlare dopo la gara col Genoa, perche' se vinceremo saremo secondi al giro di boa".

Il tecnico dell'Inter poi torna sulla sfida con la Lazio: "Alcune volte non sono stato soddisfatto malgrado il risultato positivo, questa volta è stato il contrario, ma in Italia il risultato cancella tutto. L'importante era per me trasmettere ai giocatori l'idea che avessero fatto un secondo tempo ottimo, perché il calciatore deve tornare da Roma con la consapevolezza che nel secondo tempo ha chiuso la Lazio come nessuno, ma che poi si è commessa un'ingenuità che ci è costata cara. Torniamo da Roma comunque con una certezza in più perché abbiamo messo in difficoltà la Lazio". Una sconfitta che non brucia come quella di Parma: "Sportivamente non mi va giù la sconfitta di Parma. L'anno scorso ci sono stati cinque minuti di follia dopo il vantaggio a Roma, a Parma abbiamo fatto davvero male. E quando fa male la squadra fa male l'allenatore. Le altre sconfitte comunque le abbiamo ottenute giocando e lottando".

Proprio contro il Genoa nove mesi fa esordiva sulla panchina nerazzurra: "Quella partita rimarrà sempre nei miei ricordi, ma il presente è un altro Inter-Genoa e noi dobbiamo avere la giusta fame e fare il risultato che ci permetta di afforntare il 2013 da secondi e con lo spirito giusto".