Conte: "Chiellini? Perdo un leader"

- Alla vigilia della trasferta in campo neutro contro il Cagliari,è tornato a parlare in conferenza stampa: "Siamo costretti a organizzarci all'ultimo, è penalizzante". Laperde: "Perdiamo un leader ma tornerà più forte di prima. La sua assenza non cambia i piani di mercato, qualcuno arriverà". Sulla: "Indipendentemente dall'avversario, è un percorso di crescita. Massimo rispetto per il Celtic, ha battuto il Barcellona".

Il timore più grande per il tecnico della Juventus non il sorteggio di Champions, bensì la partita col Cagliari: "Magari ci sono delle valige pronte per le vacanze e il pericolo di essere già sull'aereo con la testa. In questi momenti voglio risposte importanti perché il processo di crescita passa dal saper gestire questi pericoli. Sono convinto che la squadra contro il Cagliari farà benissimo anche da questo punto di vista". I bianconeri dovranno fare a meno di Chiellini che rischia un lungo stop: "Perdiamo un leader, ma Giorgio è un leone e tornerà più forte di prima". Non ci sarà nemmeno Lucio che, rescisso il contratto, si è trasferito al San Paolo: "Non ho mai avuto problemi con lui, anzi, è un campione e si è sempre comportato da professionista. Avevo bisogno di più tempo per inserirlo nella difesa a tre. Un modulo in cui non ha mai giocato e davanti aveva tre difensori della nazionale italiana che mi hanno sempre dato una certa affidabilità".

Sugli ottavi di Champions: "Il Celtic può contare su ottimi giocatori come Samaras, o Commons. Arriveremo a questo appuntamento con grande entusiasmo, con il massimo rispetto per gli scozzesi e con la volontà di fare del nostro meglio nel cammino di Champions League". Infine un pensiero per Tito Vilanova, allenatore del Barcellona colpito nuovamente da una grave malattia: "Il mio primo pensiero va a lui. Gli mando un grosso in bocca al lupo perché vinca la sua battaglia. Spero di rivederlo presto in panchina".