Balotelli-City, è disgelo

foto SportMediaset 14:02 - Mario Balotelli fa un passo indietro. Proprio nel giorno in cui il giocatore e il Manchester City avrebbero dovuto trovarsi di fronte in tribunale per la maxi multa di 340mila sterline, il calciatore ritira la denuncia. SuperMario aveva inizialmente deciso di opporsi al pagamento della multa inflittagli per motivi disciplinari, ma nella notte pare che le parti si siano incontrate per risolvere la questione. Così Balotelli ha accettato di pagare la sanzione. . Proprio nel giorno in cui il giocatore e ilavrebbero dovuto trovarsi di fronte in tribunale per la maxi multa di 340mila sterline,. SuperMario aveva inizialmente deciso di opporsi al pagamento della multa inflittagli per motivi disciplinari, ma nella notte pare che le parti si siano incontrate per risolvere la questione. Così

"Dopo un incontro tra le parti, come segno di rispetto verso il manager Roberto Mancini, i tifosi e il club, Mario Balotelli ha deciso di accettare la multa che gli aveva imposto il club e ritirare la sua richiesta d'appello", questa la nota del City che ufficializza l'accordo trovato col club. ''Mario rimane disponibile per essere convocato in tutte le prossime partite''.