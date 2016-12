Ibra: "Messi? Ho votato Iniesta"

foto SportMediaset 12:14 - Per tutti, Messi è il favorito numero uno per la conquista del Pallone d'oro 2012. Per la Pulce, arrivata a quota 90 gol nell'anno solare, sarebbe il quarto riconoscimento consecutivo quale miglior giocatore del pianeta. A votare, oltre a giornalisti e c.t., sono anche i capitani delle nazionali, tra cui Ibrahimovic (Svezia): "Io ho votato Iniesta - rivela -. Ha vinto l'Europeo, e Messi non segnerebbe così tanto senza compagni come Andres". - Per tutti,è il favorito numero uno per la conquista delPer la Pulce, arrivata a quota 90 gol nell'anno solare, sarebbe il quarto riconoscimento consecutivo quale miglior giocatore del pianeta. A votare, oltre a giornalisti e c.t., sono anche i capitani delle nazionali, tra cui(Svezia): "Io ho votato Iniesta - rivela -. Ha vinto l'Europeo, e Messi non segnerebbe così tanto senza compagni come Andres".

L'attaccante del Psg sembra polemico quando cerca di descrivere le logiche che determinano il vincitore del Pallone d'oro: "Cosa bisogna fare per vincerlo? Trionfare in Champions? Ma non ci sono giocatori del Chelsea nei primi tre, non so come fanno i calcoli. Messi è il miglior giocatore al mondo, gioca come alla PlayStation e chi dice il contrario non capisce nulla di calcio. Però, allo stesso tempo, Iniesta ha vinto l'Europeo e Cristiano Ronaldo il campionato. Il favorito è Messi, ma io ho votato Iniesta. Messi non segnerebbe così tanto senza gli altri".