Cagliari-Juventus a Parma

foto SportMediaset Correlati La classifica di Serie A 19:03 - A due giorni dalla partita finalmente si sa dove si giocherà l'anticipo della 18.a giornata di Serie A tra Cagliari e Juventus: la Lega Calcio ha deciso di far disputare il match alle 20.45 al Tardini di Parma. Il nulla osta del sindaco di Quartu Sant'Elena, Mauro Contini, per la disputa della partita all'Is Arenas, è arrivato troppo tardi, quando tutto era già stato stabilito. Tra le ipotesi precedentemente vagliate, anche il San Nicola di Bari. - A due giorni dalla partita finalmente si sa dove si giocherà l'anticipo della 18.a giornata di Serie A trala Lega Calcio ha deciso di far disputare il match alle 20.45 al. Il nulla osta del sindaco di Quartu Sant'Elena, Mauro Contini, per la disputa della partita all', è arrivato troppo tardi, quando tutto era già stato stabilito. Tra le ipotesi precedentemente vagliate, anche il San Nicola di Bari.

I grandi problemi dell'Is Arenas erano la cabina elettrica e i lavori in via Olimpia all'esterno dello stadio. "Rilevo tuttavia con grande sorpresa lo straordinario quanto ingiustificato clamore mediatico che si è generato intorno alle mie 48 ore di 'silenzio stampa', durante le quali l'amministrazione ha semplicemente lavorato per valutare approfonditamente la complessa questione - ha detto il sindaco Contini - Ricordo al riguardo che la richiesta al Comune di disponibilità per l'impianto di Is Arenas è pervenuta al Comune solo lunedì scorso. Nel frattempo, e prima ancora che venisse formata una qualsiasi volontà, vi è chi ha ritenuto di speculare sulla situazione attribuendomi decisioni e scelte definitive mai assunte dal sottoscritto".