Batistuta, autografo con truffa

foto SportMediaset Gabriel Omar Batistuta, prima di firmare un autografo ci penserà dieci volte. L'argentino infatti è stato vittima di una truffa proprio attraverso una sua firma su un foglio bianco che poi è stato "convertito" in una falsa cambiale da 320mila pesos (65mila dollari). Batistuta è riuscito a evitare il pagamento ma solo dopo mesi di azioni giudiziarie finite con la condanna dei sospettati.

I sospettati sono stati processati per "frode processuale tentata in concorso, con l'utilizzo di documento privato falso" ha reso noto l'agenzia argentina DyN. Batigol ha così evitato di pagare i 320mila pesos, ma per evitare la buona riuscita della truffa ai suoi danni, ha dovuto penare per diverso tempo. "A partire da un autografo concesso su un foglio in bianco sarebbe stata confezionata una cambiale a beneficio dell'accusato il cui testo è stato stampato su quella stessa carta per la somma di 320.000 pesos - ha spiegato Batigol -. Sul falso documento è rimasta la mia firma come debitore, alla quale è stato aggiunto il nome,il documento di identità e il domicilio".