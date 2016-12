Petkovic: "Zarate s'è autoescluso"

foto SportMediaset 14:59 - Dopo il terzo posto in campionato e il passaggio del turno in Europa League, la Lazio di Petkovic cerca la qualificazione anche in Coppa Italia ospitando il nuovo Siena di Iachini: "La Coppa è importante perché in poche partite ti può portare a vincere un titolo. La Lazio non è grande, lo deve diventare attraverso la continuità". Unico escluso Zarate che non ha risposto alla convocazione con l'Inter: "Si è autoescluso dal gruppo. Si allena a parte". - Dopo il terzo posto in campionato e il passaggio del turno in Europa League, ladicerca la qualificazione anche in Coppa Italia ospitando il nuovo Siena di Iachini: "La Coppa è importante perché in poche partite ti può portare a vincere un titolo. La Lazio non è grande, lo deve diventare attraverso la continuità". Unico esclusoche non ha risposto alla convocazione con l'Inter: "Si è autoescluso dal gruppo. Si allena a parte".

"Ogni partita è importante - ha detto oggi in conferenza stampa - forse la Coppa Nazionale è uno dei più importanti traguardi da raggiungere perché vincendo quattro o cinque partite si può arrivare a vincere un torneo". Anche se in questo periodo diventa più un ostacolo: "Ma in tutti gli altri paesi - osserva - spesso va anche oltre il campionato con motivazioni diverse e possibilità di vincere prima ed entrare in Europa". All'Olimpico arriva un Siena fresco di cambio di panchina, con Iachini che ha rilevato Cosmi: "Sono abituato - dice Petkovic - anche in altri paesi succede, purtroppo è diventata una brutta modo e spero finisca qui. Sfortunatamente non possiamo preparare questa sfida in funzione del nuovo allenatore, e loro avranno nuove motivazioni, ma noi ci concentriamo sempre su noi stessi". Contro l'Inter la Lazio ha convinto per cinismo, ma per Petkovic la strada per diventare grandi è ancora lunga e tortuosa: "E' stata una delle svolte, forse a questo punto iniziamo anche a convincere gli altri ma noi siamo sempre stati convinti di poter battere avversari come l'Inter".