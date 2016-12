Napoli -2 e sei mesi a Cannavaro

foto SportMediaset Correlati Napoli, una settimana da incubo

Napoli, in difesa Neto e Benatia 13:23 - La stangata per il Napoli è arrivata: due punti di penalizzazione alla società per responsabilità oggettiva, sei mesi di squalifica a Paolo Cannavaro e a Gianluca Grava per omessa denuncia. Tre anni e tre mesi di stop all'ex terzo portiere degli azzurri Matteo Gianello per tentato illecito. Sono queste le decisioni della Commissione disciplinare della Figc, nel processo calcioscommesse per Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010. - La stangata per ilè arrivata: due punti di penalizzazione alla società per responsabilità oggettiva, sei mesi di squalifica ae aper omessa denuncia. Tre anni e tre mesi di stop all'ex terzo portiere degli azzurri Matteo Gianello per tentato illecito. Sono queste le decisioni della Commissione disciplinare della Figc, nel processo calcioscommesse perdel 16 maggio 2010.

Al Napoli sono stati inflitti anche 70 mila euro di ammenda. In classifica la squadra di Mazzarri scende dal terzo al quinto posto a quota 31 punti. Il pm Palazzi aveva chiesto un punto di penalizzazione al Napoli e nove mesi per Cannavaro e Grava. Confermata invece la richiesta per Gianello. Le decisioni della Disciplinare possono essere impugnate davanti alla Corte di Giustizia Federale.



Nel dispositivo depositato, la Commissione Disciplinare della Figc spiega i motivi che hanno portato alla condanna del Napoli, di Cannavaro e di Grava, oltre naturalmente a quella di Gianello. In particolare dalla Disciplinare viene "riconosciuta l'attendibilità di Gianello", le cui confessioni vengono "recepite dall'ispettore in epoca non sospetta ovvero quando le indagini della Procura della Repubblica e della Procura Federale non erano ancora iniziate". Inoltre "deve ritenersi accertato il coinvolgimento dei calciatori Cannavaro e Grava in considerazione dei particolari rapporti di familiarità di Gianello". L'ex portiere del Napoli ha giocato con Grava dalla stagione 2005/2006 e con Cannavaro dalla stagione 2006/2007. Per questo la Disciplinare "maturato il convincimento che i calciatori Cannavaro e Grava, contattati da Gianello, pur rifiutando l'illecito, abbiano omesso di informare tempestivamente la Procura federale, è confermata la violazione contestata dell'art. 7, comma 7, CGS".



Sempre per la Disciplinare, infine, "alle responsabilità di Gianello, Cannavaro e Grava consegue quella oggettiva della soc. Napoli ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, CGS e dell'art. 4, comma 2, CGS in ordine all'addebito contestato al proprio tesserato Gianello, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cannavaro e Grava".