Prandelli: "Balotelli rischia di bruciarsi"

foto SportMediaset Correlati Nuova fiamma per Balotelli 17:18 - Uomo avvisato, mezzo salvato. Prandelli lancia un avvertimento a Balotelli, giunto a un momento chiave della sua sua carriera al Manchester City e nella Nazionale. "Mancini ha pienamente ragione, lo allena tutti i giorni e lo ha voluto in squadra. E' un tecnico vincente e Mario deve ascoltarlo - ha spiegato il ct -. Dipende tutto da lui, l'allenatore può stimolarti ma tutto deve partire dal giocatore". - Uomo avvisato, mezzo salvato.lancia un avvertimento a Balotelli, giunto a un momento chiave della sua sua carriera ale nella Nazionale. "ha pienamente ragione, lo allena tutti i giorni e lo ha voluto in squadra. E' un tecnico vincente e Mario deve ascoltarlo - ha spiegato il ct -., l'allenatore può stimolarti ma tutto deve partire dal giocatore".

Le parole di Mancini sul momento difficile dell'attaccante italiano hanno dunque lasciato il segno e Prandelli è sempre sensibile ai comportamenti dei suoi giocatori, dentro e fuori dal campo. Balotelli rischia di bruciarsi, ma tutto dipenderà da lui. Indipendentemente da dove giocherà la prossima stagione. "Un calciatore all'estero puo' confrontarsi con un campionato diverso. Non so se possa tornare in Italia, per me è importante che possa avere continuità di prestazioni. Non dipende dalla città, dipende da lui", ha proseguito il ct azzurro.



Poi una battuta sul futuro della Nazionale incentrato proprio sulla coppia Balotelli-El Shaarawy: "Certo per età e prospettiva può essere affascinante ma stiamo seguendo anche Insigne e abbiamo tanti giocatori interessanti. C'è la possibilità di valutare questi ragazzi a livello internazionale hanno capacità ma devono fare esperienza. Io sono ottimista come sempre perché nei momenti difficili riusciamo come movimento a tirare fuori il meglio. Negli anni abbiamo capito di dover lavorare di più nella crescita e lo stiamo facendo".