Juventus: via Lucio arriva Danilo in prestito

Tutti dettagli di Paolo Bargiggia

Dichiarazioni fuorvianti quindi quelle di Marotta sul fatto che il club non sia sul mercato per gennaio. Da monitorare sempre la situazione di Peluso, anche se con l'Atalanta non c'è ancora un accordo sulla valutazione economica del jolly difensivo, trattato anche in estate. Un'altra novità è invece il possibile arrivo di Manolo Gabbiadini in attacco, via Bologna, dove il giocatore è in prestito e, federalmente, ancora in comproprietà tra Juve e Atalanta. Gabbiadini è quindi un altro tassello in entrata per rimpiazzare l'assenza di Bendtner, che ne avrà almeno per due mesi abbondanti. E poi c'è il progetto Drogba che non va trascurato, anzi, in questi giorni si sono intensificati i contatti con i rappresentanti del giocatore, di ritorno a febbraio dalla Coppa d'Africa e per questo, utilizzabile in Champions per accrescere l'impatto bianconero in Europa: c'è già un'intesa di massima sulla durata dell'accordo fino al 2014 ma ancora da limare l'aspetto economico: l'ivoriano, in uscita dal campionato cinese, vuole un ingaggio da cinque milioni e mezzo netti più bonus, la Juve fin qui ne ha proposti quattro. la trattativa va avanti.

Da un difensore brasiliano a un altro, con la speranza che Danilo dell'Udinese sia meglio del suo connazionale Lucio, che ha appena risolto il contratto con la Juve, pronto a cercarsi una nuova squadra: il San Paolo in Brasile o ancora in Bundesliga dove giocò con Bayern e Bayer Leverkusen. La Juve comunica sul sito ufficiale che Lucio non è più un giocatore bianconero, che si è trovata la strada per la rescissione del contratto in scadenza nel 2014. Un fallimento totale. Solo quattro partite per il brasiliano arrivato a Torino dall'Inter in estate, anche lì dopo aver risolto consensualmente l'accordo. A questo punto, per la difesa, il ventottenne Danilo e' diventato l'obbiettivo numero uno per la formazione di Antonio Conte; con l'Udinese c'è una trattativa impostata con la formula del prestito a gennaio, l'obbligo del riscatto della metà del cartellino in estate e poi il saldo definitivo. Juve e Udinese hanno ottimi rapporti di mercato, l'operazione Pepe insegna. Danilo viene scelto anche per la sua capacità di far ripartire l'azione e per la sua visione di gioco.