Napoli, una settimana veramente da incubo

il passo delè stato brevissimo e traumatico. La peggior settimana della formazione disi concluderà domani con lache toglierà, almeno fino al prossimo grado di giudizio, due punti in classifica a Cavani e compagni. A confermarlo anche il legale di Gianello: "Le previsioni non sono affatto lontane dalla realtà". Il Napoli si ritroverà insomma quarto.

Il tutto in coda a otto giorni da incubo cominciati con la sconfitta di San Siro nel big match contro l'Inter e finiti con il probabilissimo -2 nel processo per il calcioscommesse. L'ultima mazzata, attesa per oggi, retrocederà gli azzurri fuori dalla zona Champions, dietro addirittura alla Fiorentina - oltre che a Juve, Inter e Lazio - e a portata di schioppo di Roma e Milan.

Siamo al primo grado, sia chiaro, e non è da escludere un possibile ridimensionamento della pena al Tnas - fin qui è quasi sempre accaduto -, ma i conti di oggi sono in rosso e mettono paura. Il Napoli che perde contro il Bologna è una squadra un poco choccata dagli eventi. Dallo stop in arrivo per il suo capitano Cannavaro, ad esempio, ma anche dalla sensazione di fare molta fatica per nulla. Dal calcioscommesse la formazione di Mazzarri uscirà con due sole carte in mano: o troverà la forza di reagire mettendo tutto sul campo oppure scivolerà ancora più giù. Intanto la palla passa a Bigon, perché qualche ritocco sul mercato diventa a questo punto fondamentale. La prima risposta arriverà martedì, poi si vedrà.