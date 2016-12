Il Parma bussa quattro volte

foto SportMediaset 17:05 - Il Parma vince e si allontana ancor di più dalla zona calda della classifica. Gli uomini di Donadoni piegano 4-1il Cagliari che si era portato in vantaggio con Sau al 20'. I gialloblù reagiscono subito, pareggiando con un'inzuccata di Belfodil al 22'. La seconda frazione inizia bene per i padroni di casa che si portano in vantaggio con Biabiany, e trovano, poi, il gol della sicurezza con un rigore di Valdes. Nel finale Belfodil trova la doppietta. - Il Parma vince e si allontana ancor di più dalla zona calda della classifica. Gli uomini di Donadoni pieganoilche si era portato in vantaggio conal 20'. I gialloblù reagiscono subito, pareggiando con un'inzuccata di Belfodil al 22'. La seconda frazione inizia bene per i padroni di casa che si portano in vantaggio con, e trovano, poi, il gol della sicurezza con un. Nel finale Belfodil trova la doppietta.

IL TABELLINO PARMA-CAGLIARI 4-1

Parma (4-3-3): Pavarini 6; Benalouane 6 (12' st Acquah 6), Lucarelli 5,5, Paletta 6 (28' Santacroce 5,5), Gobbi 6; Marchionni 6,5, Valdes 6,5, Parolo 6; Biabiany 7, Belfodil 7,5, Sansone 6.

A disp.: Bajza, De Angelis, Fideleff, Zaccardo, McEachen, Morrone, Ninis, Palladino, Amauri, Pabon. All.: Donadoni

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 5,5; Pisano 5,5, Astori 5, Ariaudo 5,5, Murru 6; Dessena 5,5 (21' st T. Ribeiro 6), Conti 5, Ekdal 6,5; Cossu 6(12' st Nainggolan 6); Nenè 5 (27' st Ibarbo), Sau 6,5.

A disp.: Avramov, Rossettini, Perico, Avelar, Del Fabro, Casarini. All.: Pulga-Lopez

Arbitro: Ostinelli

Marcatori: 20' Sau (C), 22', 40' st Belfodil, 10' st Biabiany, 19' st rig. Valdes (P)

Ammoniti: Parolo, Paletta, Benalouane, Pavarini (P), Astori, Pisano, Conti, Murru, T. Ribeiro (C)

Espulsi: nessuno