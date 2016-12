Balo e il City in tribunale

foto SportMediaset Correlati City: Balotelli vale 35 milioni 12:20 - Mario Balotelli contesta una maxi-multa di 340.000 sterline (oltre 410.000 euro) e porta il Manchester City in tribunale. Il club inglese ha comminato la pesantissima sanzione pecuniaria a seguito dei ripetuti comportamenti indisciplinati del calciatore. Balotelli dovrà presentarsi in aula mercoledì, a Londra, davanti ad un panel indipendente formato da 2 membri. Secondo SuperMario la multa inflittagli dal City sarebbe ingiustificata. (oltre 410.000 euro) e porta il Manchester. Il club inglese ha comminato la pesantissima sanzione pecuniaria a seguito dei ripetutidel calciatore. Balotelli dovrà presentarsi in aula mercoledì, a Londra, davanti ad un panel indipendente formato da 2 membri. Secondo SuperMario la multa inflittagli dal City sarebbe

In caso di verdetto sfavorevole, come riporta il Daily Mail, Balotelli dovrebbe farsi carico anche delle rilevanti spese processuali, visto che si tratterebbe di una somma a 5 cifre. Il giocatore ha deciso di rivolgersi al tribunale dopo che il club ha respinto il ricorso 'interno' presentato dal calciatore. La punta non è stata impiegata dal tecnico Roberto Mancini sabato nel match di Premier League che i campioni d'Inghilterra hanno vinto 3-1 sul campo del Newcastle.