Inter, un mese e mezzo di sviste

I TORTI ARBITRALI

Nel computo totale torti/favori, il saldo non è sbilanciato verso una o l'altra parte. Quello che dà fastidio alla squadra di Stramaccioni è una tendenza che dura da un mese e mezzo e che alla lunga innvervosisce: non giustifica le sconfitte o le vittorie mancate, ma toglie serenità in campo. Comunque, se esistesse il famoso "dossier arbitri", paventato da tante squadre per protestare contro i vertici arbitrali, questo sarebbe quello dell'Inter:

Juventus-Inter 1-3, 3 novembre: il gol della Juventus è viziato da un fuorigioco evidente di Vidal.

Atalanta-Inter 3-2, 11 novembre: il terzo gol dell'Atalanta arriva su rigore, concesso per contatto dubbio Silvestre-Maxi Moralez. Moralez parte in fuorigioco nell'azione da cui nasce il rigore.

Inter-Cagliari 2-2, 18 novembre: sul 2-2, Giacomelli non assegna un rigore per fallo di Astori su Ranocchia.

Inter-Napoli 2-1, 9 dicembre: il gol del Napoli è viziato da fuorigioco iniziale di Pandev.

Lazio-Inter 1-0, 15 dicembre: sull'1-0, Ciani affossa Ranocchia in area di rigore ma Mazzoleni non fischia. Sullo 0-0 Mazzoleni fischia un fallo dubbio a Milito, lanciato con Cassano verso la porta, su Biava.