Corinthians-Chelsea 0-0

foto SportMediaset 18:34 - Fallisce malamente la prima caccia del Chelsea al Mondiale per Club. A Yokohama, la formazione di Rafa Benitez - per la seconda volta in finale senza aver vinto la Champions, ndr - si fa battere infatti 1-0 da un buon Corinthians. A decidere il match ci pensa, al 24' della ripresa, Guerrero, bravo ad avventarsi su un pallone vagante e ad infilare di testa la porta dei Blues. Decisive, per il Corinthians, almeno tre paratone di Cassio.

LA PARTITA Per dare la caccia al suo secondo Mondiale per Club, Benitez ritorna sui suoi passi e rispedisce David Luiz al centro della difesa facendo spazio a Lampard in mezzo al campo e schierandosi con un 4-2-3-1 speculare al Corinthians. La sorpresa è però più avanti, dove il tecnico spagnolo preferisce Moses a Oscar nel tridentino alle spalle di Torres. Tra i brasiliani, invece, formazione confermata rispetto alle previsioni della vigilia e fari puntati su Paulinho, oggetto del desiderio dell'Inter. Il tema del match è chiaro da subito. Il pallino del gioco lo tiene il Corinthias, che fa valere il maggior tasso tecnico, ma le azioni più pericolose sono tutte del Chelsea. All'11' i Blues arrivano a tanto così dal gol del vantaggio e ci vuole una paratona di Cassio sulla riga di porta per opporsi alla conclusione ravvicinata di Cahil. Al 39', invece, è Moses a costringere il portiere brasiliano a un tuffo da prima pagina. In mezzo tanto Corinthians, un palo esterno di Emerson e, più in generale, una lunga lista di tiri da fuori che restano una promessa di gol solo per un difetto di precisione. La ripresa comincia con gli stessi schieramenti dei primi 45'. A cambiare, semmai, è l'atteggiamento delle due squadre. Il Chelsea rientra in campo con maggior convinzione e prende poco alla volta terreno costringendo il Timao a rinculare. Al 9' è di nuovo Cassio a salvare il Corinthians su un'incursione di Hazard. Al 14' si vede finalmente Paulinho - non granché, in generale, la sua partita. Giocatore tecnico, ma lento lento -: stop in area e destro a fil di palo. Tanto basta a spaventare il Chelsea che torna a rintanarsi nella sua metacampo arroccandosi dalle parti di Cech. Il Timao, sospinto anche dai moltissimi tifosi brasiliani presenti in tribuna, cresce di minuto in minuto. Al 24' la pressione dei sudamericani è premiata: Paulinho avvia l'azione con uno splendido colpo di tacco, Danilo impegna Cech da distanza ravvicinata e, sul rimpallo, è Guerrero il primo ad arrivare: colpo di testa e palla in rete. Sotto di un gol Benitez si gioca la carta Oscar sperando di dare maggior vivacità al suo reparto offensivo, ma è ancora e sempre il Corinthians a guidare le danze. Inutile l'assalto finale degli inglesi. L'ultima occasione, a tre dalla fine, è per Torres. Lo spagnolo, un fantasma per tutta la partita, si trova il pallone del pareggio a un passo da Cassio dopo un rimpallo favorevole ma si fa respingere il tiro ravvicinato dal portiere dei brasiliani. Resta il tempo per una rete giustamente annullata sempre a Torres (fuorigioco), per un palo esterno di Mata e niente altro. Il Corinthians si prende il tetto del mondo per la seconda volta nella sua storia (per il Brasile è il decimo successo, nove quelli di Italia e Argentina) e riporta la coppa in sudamerica (mancava dal 2006, vittoria dell'Internacionale de Porto Alegre). Benitez, arrivato lassù per grazia ricevuta, si deve nuovamente arrendere e può ora prepararsi alla pioggia di critiche che lo attendono in Inghilterra.

GLI HIGHLIGHTS

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO 49' st - E' finita. Corinthians campione del mondo

47' st - GOL ANNULLATO A TORRES: colpo di testa sull'uscita a vuoto di Cassio, ma lo spagnolo è in fuorigioco

46' st - Quattro minuti di recupero

45' st - Espulso Cahill per gioco violento. Chelsea in dieci

44' st - E' assedio Chelsea, ma il Timao regge

41' st - Occasione Chelsea: Torres, liberato a tu per tu con Cassio dopo un rimpallo, si fa respingere la conclusione dal portiere brasiliano

40' st - Numero di Torres in area, ma nulla di fatto

36' st - Il Chelsea prova ad alzare il baricentro, ma la difesa del Corinthians è attenta e non soffre

27' st - Sotto di un gol, Benitez si gioca la carta Oscar al posto di Moses

24' st - GOL DEL CORINTHIANS: 1-0 GUERRERO. Azione insistita dei brasiliani, dopo una carambola la palla arriva a Guerrero che di testa infile

19' st - Primo squillo di Paulinho, che stoppa e tira di controbalzo da buona posizione. Palla a fil di palo

14' st - Si vede il Corinthians con Guerrero che costringe il Chelsea in angolo. Dal corner nulla di fatto

11' st - Primo ammonito del match: è Henrique del Corinthians

9' st - Ancora Cassio decisivo: Hazard servito nel corridoio si presenta a tu per tu con il portiere brasiliano che respinge in angolo

5' st - Mata per Lampard che calcia di prima intenzione: il pallone colpisce Ralf che respinge

1' st - Si riparte senza sostituzioni nelle due squadre



46' - E' finito il primo tempo: 0-0. Meglio il Corinthians sul piano del gioco, ma Chelsea più pericoloso. Due miracoli di Cassio per i brasiliani e un palo esterno per il Corinthians

45' - Un minuto di recupero

41' - Bella conclusione da fuori di Mata: para Cassio

39' - Occasione Chelsea: contropiede che libera Moses, tiro a girare sul secondo palo e miracolo di Cassio

38' - Occasione per il Chelsea: Lampard trova Torres in buona posizione, ottimo lo stop, ma tiro debolissimo. Para Cassio

35' - Occasione del Corinthians: Guerrero si libera in area e calcia. Il pallone arriva a Emerson che colpisce il palo esterno

33' - Hazard pesca Moses in ottima posizione, riesce a liberare Paulo André

29' - Altro erroraccio della difesa del Chelsea: Guerrero per Emerson, Cahill buca, l'attaccante dei brasiliani non trova però la porta

26' - Numero di Guerrero scappa via con un numero sulla sinistra e viene fermato con un'entrata dubbia in area di rigore

22' - Calcia David Luiz, tiraccio sulla barriera

21' - Hazard fermato al limite fallosamente, punizione da posizione pericolosissima

20' - Paulinho ci prova da fuori, tiro altissimo

19' - Contropiede del Corinthians con Henrique che calcia dai 30 metri. Para senza problemi Cech

18' - Erroraccio di Cahill che lascia il Corinthians nel due contro due: Luiz frena Emerson e l'azione sfuma

11' - Dal corner Cahill ci prova prima di testa poi di destro: miracolo di Cassio

10' - Torres pescato in discreta posizione si fa respingere in angolo il tiro

8' - Paulinho cerca in verticale Emerson: Cahill respinge

5' - Buona azione alla mano del Corinthians con Paulinho servito in area ma fermato da Ramires

3' - Qualche sopresa nel Chelsea con Luiz arretrato di nuovo in difesa e Lampard in campo dall'inizio. In avanti Moses preferito a Oscar

1' - Partiti. Subito Chelsea in avanti