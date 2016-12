Serie A: Klose trafigge l'Inter

foto SportMediaset Correlati Tutte le foto della partita

Stramaccioni: "Non meritavamo di perdere" 11:14 - Nell'anticipo della 17.ma giornata, la Lazio batte l'Inter e aggancia provvisoriamente il Napoli al terzo posto. All'Olimpico il primo tempo offre poco in termini di emozioni, poi la gara si vivacizza nella ripresa: i nerazzurri sfiorano il vantaggio in due occasioni, ma il palo nega il gol a Guarin e Cassano. La squadra di Petkovic soffre, ma trova il colpo da tre punti grazie a un guizzo di Klose (37'). L'Inter rimane seconda a -4 dalla Juve. - Nell'anticipo della 17.ma giornata, labattee aggancia provvisoriamente ilal terzo posto. All'Olimpico il primo tempo offre poco in termini di emozioni, poi la gara si vivacizza nella ripresa: i nerazzurri sfiorano il vantaggio in due occasioni, ma il palo nega il gol a. La squadra disoffre, ma trova il colpo da tre punti grazie a un guizzo di(37'). L'Inter rimane seconda a -4 dalla

LA PARTITA

Una gara ad eliminazione. Chi sta alle spalle della Juventus guadagna e perde punti di settimana in settimana. Chi sta là, in vetta, gode e se la ride. E' troppo presto per le sentenze, ma la sconfitta dell'Inter - sei giorni dopo il successo contro il Napoli - ha tutte le sembianze di un urlo, chiaro, al campionato: l'anti Juve non esiste. I nerazzurri perdono la terza gara consecutiva in trasferta (dopo quelle con Atalanta e Parma) e offrono un trampolino succulento alla Lazio, che sale al terzo posto (in attesa del Napoli) a -1 dalla Beneamata.



Si parte soft all'Olimpico, perché tra due formazioni che fanno della "difesa e contropiede" la propria legge di vita, lo spettacolo non può che essere limitato. Stramaccioni conferma Guarin trequartista, esclude di nuovo Palacio (Milito-Cassano coppia d'attacco) e rispolvera la difesa a quattro per contenere gli esterni della Lazio: Nagatomo (a destra) e Pereira (a sinistra) sbarrano la strada a Lulic e Mauri, così la partita si decide in mezzo al campo, dove la lotta è ruvida e ad armi pari. L'Inter attende con la diga a tre Zanetti-Cambiasso-Gargano, la Lazio si adegua con Ledesma e Gonzalez ma, in fase di ripartenza, cerca di rompere l'equilibrio con gli inserimenti di Hernanes. A parti inverse il lavoro del brasiliano è svolto da Guarin, che punta sempre l'uomo per creare superiorità ma subisce il raddoppio sistematico. Ne esce un primo tempo placido, nel quale i biancocelesti non riescono a far male mentre la Beneamata non calcia una sola volta in porta.



L'Inter rientra dalla pausa con un 4-4-2, nel quale Zanetti retrocede sulla linea dei terzini e Nagatomo - coperto da Pereira - va a fare l'ala sinistra. Affiché la gara decolli, però, bisogna attendere altri 15 minuti, ovvero quando Palacio entra al posto di Cambiasso e si piazza largo a destra, un po' esterno e un po' attaccante. La Lazio cala fisicamente mentre gli uomini di Stramaccioni aumentano i giri del motore. Il primo sussulto è firmato Guarin, che sfiora il vantaggio con un destro terminato sul palo (22'); cinque minuti dopo si replica, con un altro palo (lo stesso di prima) colpito da Cassano in un'azione che sembra il replay della precedente: sulla ribattuta, questa volta, si avventa Nagatomo che chiama al prodigio Marchetti. La Lazio sembra barcollante, a un passo dal crollo. Così i nerazzurri alzano la squadra e osano a caccia del k.o., che arriva sì, ma a sferrarlo in pieno volto è Miroslav Klose. Minuto 37: Mauri pesca in area il tedesco, che si infila tra Pereira e Ranocchia e, col destro, incrocia sul secondo palo. L'Inter cede all'istante. La Juve - contro l'Atalanta - può già scappare via.



LE PAGELLE



Klose 7,5 - Dieci centri in campionato, alla faccia di chi lo dava per vecchio già un anno e mezzo fa. Si carica da solo, sulle spalle, tutto il peso dell'attacco, ed è per questo che la leggerezza con cui affonda i nerazzurri dimostra tutta la sua potenza.



Candreva 6,5 - Prende il posto di Lulic e, largo a sinistra, dà una scossa positiva alla squadra con guizzi elettrizzanti.



Milito 4,5 - Inesistente nel primo tempo, nel quale non offre alcun aiuto alla squadra. Leggermente meglio nella ripresa, ma solo perché - a differenza dei primi 45 minuti - tocca qualche pallone.



Cassano 6 - Gioca al rallentatore, ma è l'unico in grado di creare qualcosa nel deserto.





IL TABELLINO



LAZIO-INTER 1-0

Lazio (4-5-1): Marchetti 6,5; Konko 5,5, Ciani 6, Biava 6,5, Radu 6; Mauri 6,5, Gonzalez 6,5, Ledesma 6, Hernanes 6 (42' st Dias sv), Lulic 5,5 (19' st Candreva 6,5); Klose 7,5 (40' st Floccari sv).

A disp.: Bizzarri, Carrizo, Scaloni, Diakite, Cana, Brocchi, Onazi, Rozzi. All.: Petkovic 6,5

Inter (4-3-1-2): Handanovic 6; Nagatomo 6,5, Ranocchia 6, Samuel 5,5, Pereira 5,5 (41' st Coutinho sv); Zanetti 6, Cambiasso 5 (15' st Palacio 6), Gargano 5,5; Guarin 6; Milito 4,5, Cassano 6.

A disp.: Castellazzi, Belec, Juan Jesus, Silvestre, Mbaye, Pasa, Benassi, Duncan, Jonathan, Mariga. All.: Stramaccioni 5,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 37' st Klose (L)

Ammoniti: Gargano, Samuel (I); Konko, Candreva (L)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO