Milan, Allegri punzecchia ancora Conte

Il Pescara evoca bei ricordi per Allegri: "Sono molto legato a Pescara, son contento che sia in serie A. E poi hanno giocatori di prospettiva come Weiss e Perin". L'allenatore toscano raccoglie l'assist del presidente Berlusconi, che ha annunciato rinforzi giovani per il Milan: "E' un campionato che può essere l'inizio di un nuovo ciclo per tutti. E' l'anno zero per tutti, non solo per noi. Niang? Lasciamolo crescere". Su Robinho, solo sorrisi e complimenti: "Io sono di parte... spero e credo di non perderlo. Comunque in settimana parlerò di mercato con la società".

Dall'infermeria buone notizie: "Sono tutti recuperati, tranne Bonera che da martedì rientrerà in gruppo. Pato e Muntari saranno a pieno regime dal 6 gennaio. Boateng e Mexes stanno bene, ma deciderò all'ultimo se impiegarli dall'inizio". Infine, qualche anteprima sulla formazione: "Anche se Abbiati sta bene, gioca Amelia. Rientra Montolivo, Ambrosini ci sarà. Se Mexes non sarà al meglio, in campo andrà Zapata".



ALLEGRI PUNZECCHIA CONTE

"Non mi sono assolutamente riconosciuto nelle parole di Conte, anche perché noi ci siamo ripetuti, poi purtroppo il destino in certe situazioni...". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato le dichiarazioni del collega juventino sul fatto che "vincere una volta può succedere a tutti". "Conte sta facendo un ottimo lavoro, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa, ora ha buone possibilità di ripetersi in campionato - ha notato Allegri -. In estate insieme all'Inter ha fatto una campagna acquisti spendendo un bel po' di milioncini ed è normale che stiano lottando in testa al campionato. Noi per questioni di bilanci abbiamo ricostruito, chi è andato via ha lasciato molto ai giovani, ma magari allenavo prima quei campioni era più facile vincere per quattro o cinque anni".