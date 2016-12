Mou mette in castigo Di Maria, Kakà e Benzema

foto SportMediaset 11:35 - "Forse qualcuno non aveva voglia di giocare". Così Mourinho aveva commentato la sconfitta in Copa del Rey col Celta Vigo. E allora lo Special One ha pensato bene di "accontentare" chi, a suo avviso, non ha dato il massimo in campo. Nel mirino del tecnico del Real Madrid sono finiti Di Maria, Kakà e Benzema, che, per punizione, contro l'Espanyol si accomoderanno in panchina. Un castigo esemplare, per chiarire chi comanda. - "Forse qualcuno non aveva voglia di giocare". Cosìaveva commentato la sconfitta incol. E allora loha pensato bene di "accontentare" chi, a suo avviso, non ha dato il massimo in campo. Nel mirino del tecnico delsono finiti, che, per punizione, contro l'si accomoderanno in panchina. Un castigo esemplare, per chiarire chi comanda.

Dopo il ko col Celta Vigo, del resto, le parole di Mou erano state chiare e una "punizione" era nell'aria. "Varane sì che ha giocato da campione. Nonostante la lesione ha fatto molto più di altri che non erano lesionati - aveva dichiarato lo Special One -. Avrei fatto meglio a far scendere in campo Morata anche se è giovane e con poca esperienza... Avrebbe giocato sicuramente meglio di altri che forse non avevano voglia di giocare questa partita, vuoi per il freddo, per la pioggia o perché è la Copa del Rey". "Non è sempre l'allenatore ad avere la colpa: io mi assumo le mie ma ho già parlato con molti dei miei giocatori affinché si assumano le loro responsabilità", aveva tuonato, facendo trapelare la voglia di prendere provvedimenti.



E così è stato. Sul banco dei colpevoli sono finiti Di Maria, Kakà e Benzema. I tre nella prossima sfida del Real saranno al suo fianco in panchina. Un segnale forte e chiaro, non solo ai giocatori, ma anche alla dirigenza. "Cercate i colpevoli? Eccoli", sembra dire Mourinho.