Juventus, Marchisio prepara la fuga bianconera

- Battere Atalanta e Cagliari per provare a scappare in classifica. E' questo l'obiettivo dellae diprima della sosta. ''Sei punti per mantenere il primato in classifica, ma anche per prendere qualche punto sugli avversari. Con Atalanta e Cagliari non saranno gare facili, ma ora che abbiamo superato il girone di Champions League e passato il turno in Coppa Italia, possiamo pensare solo a questi due impegni'', ha detto.

Nonostante i tanti impegni, la Juve continua a guardare tutti dall'alto in basso in ogni competizione. "Vincere lo scorso anno ha aiutato tanto e siamo riusciti a esprimerci sempre su ottimi livelli anche avendo UNA competizione in piu' da affrontare - ha aggiunto Marchisio, ospite di un'iniziativa benefica in favore della Fondazione Crescere Insieme al Sant'Anna di cui è testimonial - . Del resto la società ha lavorato anche per questo e noi siamo riusciti a evitare i problemi che capitano a ogni squadra in ogni stagione. Invece abbiamo fornito grandi prestazioni, specie in Champions, dove c'era il rischio di venire eliminati e abbiamo vinto il girone battendo Chelsea e Shakhtar".

Tutto questo senza avere Antonio Conte in panchina per quattro mesi: "Non è facile trovarsi senza il proprio allenatore, dopo aver vinto insieme uno scudetto, Ci è mancato soprattutto nell'intervallo, perché più di tutti è quello il momento in cui le squadre hanno bisogno di una guida. Siamo cresciuti anche senza di lui perè e ora che l'abbiamo ritrovato potremo fare ancora meglio".

Questa Juve insomma non si preclude nessun obiettivo. "Noi dobbiamo puntare a vincere sempre, poi si vedrà a fine anno cosa riusciremo a ottenere. Le rivali più agguerrite? Ogni volta viene fuori un nome diverso. Quando l'abbiamo affrontata sembrava essere la Roma, poi il Napoli, quindi l'Inter... Sappiamo che dietro abbiamo squadre che possono puntare allo scudetto, ma in realtà noi dobbiamo guardare solo a noi stessi".

La Champions League? "Lo scorso anno l'ha vinta il Chelsea. Non erano favoriti, ma potevano contare su un grande gruppo. Questa è anche la nostra forza. Forse qualche squadra ha più qualità di noi, ma se giocheremo con la stessa convinzione mostrata durante il girone, potremo dire la nostra".