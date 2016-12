Lazio, Petkovic: "Sarà un esame-verità"

foto SportMediaset 16:13 - Vladimir Petkovic attende la sfida con l'Inter come un esame-verità: "Ormai l'opinione pubblica ci prende sul serio, a questo punto del campionato possiamo capire se avere ambizioni più grandi". Il tecnico della Lazio ricambia i complimenti ricevuti da Stramaccioni: "Su certi punti di vista abbiamo avuto le stesse difficoltà: lui è venuto dai settori giovanili ed è giovane, io ero uno sconosciuto, ma ci siamo comportanti bene". attende la sfida con l'come un esame-verità: "Ormai l'opinione pubblica ci prende sul serio, a questo punto del campionato". Il tecnico dellaricambia i complimenti ricevuti da Stramaccioni: "Su certi punti di vista abbiamo avuto le stesse difficoltà: lui è venuto dai settori giovanili ed è giovane, io ero uno sconosciuto, ma".

"Dipende da noi fare una bella gara, concreta e disciplinata per vincere la partita. L'Inter si è comportata bene, solo con le individualità non si vince contro la Juventus. Ma noi siamo a casa e all'Olimpico abbiamo dimostrato di poter dare qualcosa in più". Petkovic ha poi motivato la scelta di far riposare la squadra mercoledì: "Nelle ultime due trasferte siamo tornati alle 4 di mattina. Dopo quattro mesi cominciano a pensare certi discorsi". Infine, la situazione infortunati: "Salvo Ederson e i casi come il suo, tutti gli altri potrebbero essere convocati. Devo vedere come si comportano in allenamento e poi farò le mie scelte".