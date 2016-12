Inter,Stramaccioni non teme la Juve

non se la sente di dire che la Juventus è troppo forte per essere raggiunta: "Come dimostra la sfida di Torino con loro. Però è vero che sono stati più continui di noi: dobbiamo lavorare su questo, a partire dalla sfida contro la". Il tecnico dell'Inter,nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Roma, elogia i biancocelsti: "Sono unmerito di Petkovic: dovremo stare attenti".

"La Lazio finora ha fatto una grande prima parte di campionato, e pensare che c'era chi era scettico sul loro progetto. Soprattutto in trasferta è una squadra di primissimo livello: concreta e completa". Da un certo punto di vista, sarà un impegno più facile per questa Inter, che ha dimostrato di soffrire più contro le piccole che contro le big: "Ma preferisco sia andata così - dice Stramaccioni - piuttosto che aver perso le grandi sfide, almeno abbiamo la consapevolezza di poter fare bene".

Secondo l'allenatore dell'Inter, l'utilizzo nell'arco della stagione di due o tre punte dipenderà dal lavoro del centrocampo: "Contro Juve e Napoli è stato perfetto, il segreto di quelle vittorie. E' il reparto che ha il più grande margine di miglioramento" . Con la Lazio, Strama diventerà l'allenatore nerazzurro con più presenze dopo l'addio di Mourinho: "Non lo sapevo, mi fa piacere. Essere qui resta un grande sogno".

Sugli infortunati, le prospettive sono buone: "Credo e penso di recuperare tutti a inizio 2013. Mi spiace particolarmente per Alvarez, avrei voluto dargli più continuità ma è in un periodo sfortunato". Chiusura su Sneijder, ancora non convocato: "Ma non mi ha chiesto di partire prima per le vacanze".