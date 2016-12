Francia, il Bastia resta senza il suo stadio

foto SportMediaset Correlati Si finge giocatore del Psg e spopola su Twitter 12:42 - La Federcalcio francese ha detto basta, o almeno ci sta provando. Troppi episodi di violenza, troppi scontri dentro e fuori lo stadio del Bastia, l'Armand Cesari (detto Furiani). Dopo gli incidenti avvenuti durante la gara col Marsiglia nonostante la gara si giocasse a porte chiuse, è arrivata la decisione: squalifica del campo "fino a nuovo avviso". A tempo indeterminato in pratica. I tifosi corsi sono considerati tra i più caldi in Francia. - La Federcalcio francese ha detto basta, o almeno ci sta provando. Troppi episodi di violenza, troppi scontri dentro e fuori lo stadio del, l'(detto Furiani). Dopo gli incidenti avvenuti durante la gara colnonostante la gara si giocasse a porte chiuse, è arrivata la decisione: squalifica del campo "fino a nuovo avviso". A tempo indeterminato in pratica. I tifosi corsi sono considerati tra i più caldi in Francia.

La decisione è singolare quanto necessaria. La violenza dentro e fuori lo stadio Furiani ha raggiunto picchi insostenibili e la sicurezza, ogni volta che si gioca in Corsica, è a rischio. Gli incidenti durante la gara col Marsiglia sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Gli scontri sono avvenuti all'esterno dell'impianto sportivo, ma solo perché lo stesso stadio era già stato squalificato per precedenti disavventure. I tifosi del Bastia infatti non sono nuovi al balzo all'onore delle cronache per fatti non strettamente inerenti al calcio. Poche settimane prima ci furono gli scontri con i tifosi dell'Ajaccio in occasione del derby, poi un oggetto colpì un guardalinee durante la partita di Coppa di Lega contro il Lille. Infine in passato gli stessi ultras-teppisti devastarono un autogrill ligure in occasione di una trasferta. Insomma, un pericolo ambulante. Da qui la decisione di vietare il calcio a Bastia. Fino a nuovo avviso, ovviamente.