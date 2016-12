Copa Sudamericana: "Il tecnico del S. Paolo è frocio"

foto SportMediaset 11:37 - Non si placano le polemiche dopo il triste epilogo della finale di Coppa Sudamericana: partita agli archivi alla fine del primo tempo perché i giocatori del Tigre non si sono ripresentati in campo dopo le minacce subite dai brasiliani. L'allenatore del San Paolo, Franco, ha attaccato il collega Gorosito: "E' un codardo, è stato più bello festeggiare". Nella notte la replica dell'argentino: "Franco è un maricon (omosessuale in senso dispregiativo)". - Non si placano le polemiche dopo il triste epilogo della finale di Coppa Sudamericana: partita agli archivi alla fine del primo tempo perché iin campo dopo le minacce subite dai brasiliani. L'allenatore del San Paolo,, ha attaccato il collega: "E' un, è stato più bello festeggiare". Nella notte la replica dell'argentino: "(omosessuale in senso dispregiativo)".

Gorosito, ai microfoni di una radio argentina, ha parlato di complotti: "Era tutto pronto, tutto organizzato. Sembrava di essere in un film. Non mi è mai capitato di vivere un'esperienza di questo tipo. Ho giocato in Colombia, i tifosi ci lanciavano i razzi sui calci d'angolo ed esibivano le bare dei nostri 11 giocatori, ma niente al confronto di quello che è successo al Morumbi".