Hall of Fame: premiato Paolo Maldini

La 'Hall of fame', che attualmente conta una rosa di 29 leggende del calcio italiano, si propone come un riconoscimento ideale e un luogo fisico, all'interno del museo del calcio di Coverciano, dove conservare e tramandare attraverso i cimeli donati dai protagonisti, la memoria storica del football italiano. Il premio, anche quest'anno, è stato assegnato da una giuria comporta dai direttori delle principali testate giornalistiche sportive. Ecco i premiati e le varie categorie: Paolo Maldini (giocatore italiano), Marco Van Basten (giocatore straniero), Giovanni Trapattoni (allenatore), Giampiero Boniperti (dirigente italiano), Luigi Agnolin e Paolo Casarin (ex equo nella categoria arbitri italiani), Dino Zoff (veterano italiano), Angelo Schiavio, Concetto Lo Bello, Valentino Mazzola e Nereo Rocco (premi alla memoria).

MALDINI: "PER IL MILAN TERZO POSTO DURISSIMO"

"Quello che ho fatto è stato solo giocare a calcio. Ho avuto un dono dai miei genitori, ho cercato di svilupparlo e metterlo in pratica, rispettando sempre il prossimo". E' quanto dichiarato da Paolo Maldini nel corso della cerimonia di conferimento dalla 'Hall of fame'. "Ho giocato tanto in Nazionale azzurra ma ho vinto molto poco - ha aggiunto l'ex capitano rossonero -. Come ha detto mister Trapattoni, davanti ad ogni successo c'è così tanto lavoro, che non lascerei niente di ciò che ho vinto, né scambierei qualcosa per un successo in azzurro che mi manca. Vedrò di fare qualcosa nel futuro del calcio. Mi sono allontanato perché ho smesso, ma questo sport rimane la mia grande passione".

"La squadra più forte è la Juventus, quindi per lo scudetto dico Juventus - ha sottolineato poi spostando il mirino sul campionato -. Anche se Inter e Napoli sono in bagarre. Il Milan è partito malissimo, al massimo può ambire ad un posto in Champions League ma sarà durissima perché ha davanti squadre forti come Lazio, Roma e Fiorentina che possono competere per quell'obiettivo. I rossoneri non potevano essere quelli di inizio anno. Il cambiamento è stato enorme, a livello di uomini, di giocatori e di personalità. Si doveva solo avere un po' di pazienza''. Poi un giudizio su El Shaarawy: "Così non me l'aspettavo. Ha dimostrato grande classe, di essere un giocatore moderno, visto che fa tutte e due le fasi, quella d'attacco e di difesa con grande profitto e si sta dimostrando un bomber implacabile".