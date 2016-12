Si finge giocatore del Psg e spopola su Twitter

- Sarebbe interessante capire quale mestiere o professione sia indicata sulla carta d'identità di. Perché il giovanotto spagnolo, su Twitter, è riuscito a conquistare ben(come un vip di livello medio-alto), mostrando una foto cone fingendosi un giocatore del. La sua mossa, scoperta dal quotidiano 'Marca', adesso gli si è ritorta contro: "Mi alleno con la seconda squadra del Psg ma non ho un contratto. Lo faccio grazie a un amico ex calciatore, ma non posso dirvi il nome" ha provato a giustificarsi il personaggio misterioso.

Che di misterioso, fino all'interessamento della stampa, non sembrava avere molto. Miguel è passato per qualche mese come un normalissimo ragazzo della squadra riserve del club transalpino. Uno di quei pochi fortunati in grado di scattare una foto con Ibra fra un allenamento e l'altro. Ma il finto calciatore, infatuato di una popolarità riservata solo ai più grandi, ha deciso di esagerare. Così da pubblicare sul suo profilo Twitter una didascalia quanto meno fantasiosa: "Questo è il twitter ufficiale di Miguel Iborra Grazie, calciatore spagnolo della seconda squadra del Psg".

Gli spagnoli, che non pensavano di avere un compatriota stipendiato dagli sceicchi, hanno subito avviato le ricerche. Dopo aver contattato il club e aver scandagliato a fondo l'archivio, di Iborra non hanno trovato alcuna traccia. Così sono passati al contrattacco: "Magari è solo il giardiniere, si fa bello con le penne del pavone". Il ragazzo, in debito verso i 24mila followers, ha provato a fornire la sua versione. Poco convincente per la verità: "Non sono un giardiniere, mi alleno con la seconda squadra del Psg grazie a un mio amico ex calciatore che mi permette di farlo. Ma non ho un contratto con loro. Perché lo faccio? Per migliorare il mio gioco e comunque non è colpa mia se in 20mila su Twitter hanno scelto di seguirmi". Il defollow, però, è già cominciato.