Mondiale per Club: il Chelsea vola in finale

- Ilsi sbarazza dele vola in finale al Mondiale per club. A Yokohama gara subito in discesa per i Blues, che passano con Mata al 17'. La replica dei messicani è affidata alle sfuriate di Corona, ma Cech non trema. La partita si decide in avvio di ripresa:raddoppia al 1', un autogol di Chavez chiude i conti al 3'. Inutile il guizzo di De Nigris (92'):. Perl'ultimo ostacolo è il Corinthians.

Per il manager spagnolo sarà la terza apparizione (una vittoria fin qui) nella massima competizione mondiale, la seconda - dopo l'Inter nel 2010 - entrando in corsa alla guida tecnica. Con lui sembra aver ritrovato parzialmente fiducia anche Torres (5 gol in 3 partite). Una delle notizie migliori per questo Chelsea è, inoltre, il ritorno in campo di Frank Lampard a quasi due mesi dall'ultima apparizione. Il capitano ha smaltito i problemi al polpaccio e si candida a una presenza da titolare per la gara di domenica dove anche Ramires, lanciato in panca col Monterrey, potrebbe avere minuti importanti.

LA CRONACA

48' st - Finisce qui! Il Chelsea agguanta la finale del Mondiale per club dopo una gara amministrata per novanta minuti. Bene Mata e Torres, autori di un gol a testa. Il Monterrey dura troppo poco per impensierire la squadra di Benitez

47' st - GOL MONTERREY - De Nigris si concede la soddisfazione personale di segnare a Cech: tiro radente da posizione angolata e palla in rete

38' st - Girandola di cambi a Yokohama, ma in campo non succede più nulla. Chelsea in totale controllo e in modalità "risparmio di energie"

25' st - Prova il tiro di precisione Delgado, ma Cech para facilmente. Il Monterrey ci prova con la forza della disperazione

20' st - Nel Chelsea vetrina anche per Lampard, che calcia a lato da venti metri abbondanti

14' st - Con la partenza lampo in avvio di ripresa, il Chelsea ha messo in ghiaccio la finale. Ora si limita al possesso palla e qualche affondo

5' st - Scatenato Hazard, che semina un paio di uomini ma trova l'opposizione con i piedi del portiere Orozco. Assolo Chelsea in questo avvio di ripresa

3' st - TRIS CHELSEA. I Blues ora dilagano: autogol di Chavez, che non riesce a interrompere l'azione sull'asse Torres-Mata e buca il suo portiere in scivolata

1' st - RADDOPPIO CHELSEA. Pochi secondi per il 2-0: tiro di Torres deviato da un difensore, la palla s'insacca. Gran parte del merito va ad Hazard, che ha avviato l'azione sulla sinistra

46' - Finisce il primo tempo, col Chelsea in vantaggio per 1-0. Supremazia Blues nei primi 20', poi sono bravi i messicani a non farsi travolgere e rimanere in partita. Corona il più pericoloso nel Monterrey. La gara è ancora tutta da giocare

38' - Nonostante i 4 gol nelle ultime 2 gare, Torres fatica ancora in zona gol. Controllo macchinoso e palla persa all'interno dei sedici metri. Il Monterrey pericoloso sulle due ali

27' - Jesus Corona fa ammattire Azpilicueta, ma De Nigris alza troppo di testa a due passi da Cech. Prima vera occasione del match per la formazione messicana

25' - La squadra di Benitez ha abbassato un po' i ritmi dopo il gol del vantaggio. Il Monterrey ora fatica a costruire una reazione

17' - CHELSEA IN VANTAGGIO, il gol è di Mata. Bella azione del Chelsea: dopo l'assist di Cole, lo spagnolo chiude col mancino per l'1-0

12' - Rischiano un pasticcio i messicani Meza e Orozco: dall'angolo che ne deriva, Ivanovic conclude a lato. Il Monterrey comunque non ha paura di proporsi in ripartenza

5' - Chelsea vicinissimo al vantaggio con Hazard. Il tiro del belga, a tu per tu con Orozco, termina a lato di un soffio

3' - Primo squillo Chelsea con la botta da fuori di David Luiz: il pallone termina alto non di molto. Inizio sprint per i Blues

1' - Si parte. Il Chelsea lascia Lampard in panchina: Benitez, da non protagonista, si gioca il secondo Mondiale per club negli ultimi tre anni. Non c'è il pienone a Yokohama