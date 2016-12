Il record di Messi è a rischio: Zico e Chitalu lo insidiano

- La corsa al record non sarebbe ancora terminata:dovrebbe realizzare almeno un altro paio di gol per sbarazzarsi della presunta concorrenza di. Il brasiliano, visto per un paio di stagioni anche all'Udinese, avrebbe infatti segnato(una in più della Pulce) nel 1979, quando vestiva la maglia del. Lo Zambia, intanto, rivendica il primato per Godfrey Chitalu, che nel 1972 ne avrebbe realizzate addirittura

Credenze, supposizioni, campanilismo: in questi numeri c'è tutto, tranne una certezza scientifica. O, cosa ben più importante in questo sport, il riconoscimento della Fifa, massima autorità mondiale del calcio. Il record di Messi è stato certificato già nel weekend scorso, quando con la doppietta al Betis Siviglia l'attaccante argentino ha scavalcato Gerd Muller - primatista certificato fino a quel momento - con 86 gol. Ma, dopo le celebrazioni e gli attestati di stima, qualcuno ha preferito insorgere e rimettere tutto in discussione.

In primis il Flamengo che, attraverso il suo Dipartimento del Patrimonio Storico si dice "sconcertato" per l'attribuzione del nuovo record alla Pulce: "Nel 1979 - secondo la società rubonegra - Zico ha messo a segno 89 gol, di cui 81 con la maglia del club, 7 con la nazionale brasiliana e 1 durante la gara amichevole fra Argentina e Resto del Mondo". Totale, 89. Uno in più di Messi, che dopo la doppietta al Cordoba in Coppa del Re ha arricchito il suo score personale portandosi a 88. Basteranno un paio di gol nelle ultime due giornate di Liga pre-natalizie (con Atletico Madrid e Valladolid) per togliere ogni dubbio.

Le due gare in questione, però, non basterebbero di fronte alla richiesta della federazione dello Zambia, che nei prossimi giorni presenterà un dossier alla Fifa affinché sia riconosciuto come nuovo primato quello stabilito dall'attaccante Godfrey Chitalu nel 1972 (lo stesso anno del record di Muller, ndr): 107 gol con la maglia del Kabwe Warriors indosso. "Abbiamo incaricato un gruppo di lavoro indipendente a livello locale - spiegano dal paese africano - per tornare negli archivi e consegnare il materiale alla CAF e alla FIFA in modo da poter dimostrare che l’attuale detentore del record è Chitalu". Il quale, classe 1947, morì nel 1993 in seguito allo schianto dell'aereo che trasportava la nazionale dello Zambia, di cui era diventato ct, in Gabon.