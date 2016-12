Copa Sudamericana, una finale scandalo

foto SportMediaset Correlati Corinthians in finale al Mondiale per club 19:21 - E' durata solo un tempo la finale di Copa Sudamericana che ha visto la vittoria finale del San Paolo per 2-0 (Lucas - Osvaldo) sul Tigre. Ma gli argentini non si sono presentati in campo denunciando la mancanza delle condizioni di sicurezza e aggressioni da parte degli agenti e del personale addetto al campo. Nel finale del primo tempo si era accesa una rissa che aveva coinvolto tutti i giocatori, costringendo gli addetti alla sicurezza all'intervento. - E' durata solo un tempo la finale diche ha visto la vittoria finale delpersul. Ma gli argentini non si sono presentati in campo denunciando la mancanza delle condizioni di sicurezza e aggressioni da parte degli agenti e del personale addetto al campo. Nel finale del primo tempo si era accesa una rissa che aveva coinvolto tutti i giocatori, costringendo gli addetti alla sicurezza all'intervento.

L'arbitro, inoltre, aveva espulso Miranda e Gaston Díaz, ma negli spogliatoi, secondo la stampa brasiliana, gli animi non si sono calmati e gli argentini sostengono di aver ricevuto minacce.

Dopo il riposo, ritorno in campo per il San Paolo e per l'arbitro, non per il Tigre che non si è presentato sul terreno di gioco. Dopo una lunga attesa l'arbitro cileno Enrique Osses ha fischiato la fine e sugli spalti del Morumbi, davanti a 65mila spettatori, è partita la festa paulista.