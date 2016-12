Allegri: "Credo in questa squadra"

foto SportMediaset Correlati Balotelli, ipotesi prestito 13:06 - Allegri, alla vigilia della Coppa Italia contro la Reggina, si mostra soddisfatto del suo Milan: "Io ho sempre creduto nelle potenzialità di questa squadra. Mi sento fortunato a essere sulla panchina del Milan - prosegue l'allenatore -. Ero sicuro del passaggio del turno in Champions. Ora avremo il Pescara e poi lo scontro diretto con la Roma". Sulla partita: "Con la Reggina dovremo essere bravi a chiudere il match in questi 90 minuti" , alla vigilia della Coppa Italia contro la Reggina, si mostra soddisfatto del suo Milan: "Io ho sempre creduto nelle potenzialità di questa squadra. Mi sento- prosegue l'allenatore -. Ero sicuro del passaggio del turno in Champions. Ora avremo ile poi lo". Sulla partita: "Con la Reggina dovremo essere bravi a chiudere il match in questi 90 minuti"

Il tecnico rossonero parla della sfida di Coppa Italia: "Dobbiamo cercare di accorciare la partita il più possibile, anche perché domenica abbiamo un match fondamentale per il campionato. La coppa Italia è un obiettivo importante di quest’anno, vogliamo arrivare in fondo - queste le parole di Allegri, che poi ha dato anche la formazione -:Abbiati, Abate, Zapata, Yepes, Antonini; Flamini, Strasser, Emanuelson; Robinho, Pazzini, Bojan. Strasser giocherà davanti alla difesa".



Allegri ha poi parlato anche di mercato: "La nostra rosa è fatta da 32 giocatori, dopo la partita con la Roma faremo le nostre valutazioni. Alcuni giovani andaranno a giocare e a farsi le ossa. Robinho ha tanti estimatori perché è un grande giocatore, ma credo rimanga qua perché per noi è una risorsa importante". Discorso diverso, invece, per Muntari: "E' fondamentale il suo rientro, insieme ad Ambrosini e Montolivo è in grado di sostituire De Jong. Prima di pronunciarmi sulla Coppa d'Africa, bisognerà vedere se sarà convocato o meno, visto che è fuori da tempo".



L'allenatore del Milan si è infine soffermato sugli infortunati: "Acerbi rientrerà domenica con il Pescara, mentre Bonera sosterrà un test sabato e martedì potrebbe rientrare con il gruppo. Constant e Montolivo credo torneranno venerdì ad allenarsi con il resto del gruppo. Per quanto riguarda Boateng, è fuori dai convocati per una botta alla caviglia. Pato, invece, credo che difficilmente lo rivedremo entro la fine dell'anno".