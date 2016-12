Del Piero-Sydney: prolungamento in bilico

- Cinque gol non sono fino a questo momento bastati adper fare le fortune del, ultimo in coabitazione con il Brisbane Roar nella A-League. A scuotere però l'ambiente australiano ci sono i primi dubbi sul prolungamento del contratto: "Stiamo parlando, abbiamo un buon rapporto ma al momento dobbiamo pensare giorno per giorno. Prima la squadra deve guadagnare una buona posizione, poi ne parleremo con calma" ha dichiarato

L'ultima posizione in classifica non è certo una sedia comoda su cui sedersi a trattare. Lo sa bene Alex Del Piero che non a caso sposta l'attenzione dal suo contratto al campo. "Prima dobbiamo risalire - precisa l'ex juventino a un gruppo di reporter australiani -, poi avremo tutto il tempo per sederci attorno a un tavolo e parlare del 2013. Il rapporto è buono e abbiamo già discusso alcuni argomenti, ma ora dobbiamo pensare giorno per giorno". Parole che hanno spaventato i tifosi degli Sky Blues che temono di perdere dopo una sola stagione il loro fuoriclasse. A calmare le acque ci ha provato Tony Pignata, chief executive del Sydney e colui che ha portato Del Piero nella A-League: "Abbiamo avuto dei colloqui preliminari qualche settimana fa - ha spiegato - e tutto lascia supporre che Alex voglia rimanere. Nelle prossime settimane risolveremo la questione".