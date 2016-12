Eto'o: "Messi per me è un dio"

I due hanno fatto la storia del Barcellona: "Spero che tutti gli dei lo benedicano e gli facciano vincere questo benedetto Mondiale" ha aggiunto Eto'o, che poi ha fatto una breve panoramica sui suoi anni catalani: "Recentemente ho detto che i i migliori con cui abbia mai giocato sono Messi, Iniesta e Ronaldinho. Dinho era un genio e non solo in campo. Il giorno in cui non si sentiva felice non giocava bene. Spesso però arrivava nello spogliatoio sorridente e felice mi diceva: 'Samuel, come ti senti?'. Se gli rispondevo anch'io 'bene', lui replicava: 'Perfetto, andiamo a vincere'".

Un ricordo anche per Josè Mourinho: "E' stato una grandissima persona e un grandissimo allenatore con me - spiega l'attaccante dell'Anzhi -. Con lui abbiamo vinto tutto ed è stato molto difficile separarci". Con Guardiola invece non è durata molto: "In quell'anno insieme abbiamo vinto, poi nel finale è diventato tutto più difficile. Ma quei pochi mesi restano una piccolissima parte di tutti gli anni belli trascorsi al Barça. Sia io che lui apparteniamo alla famiglia culé".