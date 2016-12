Conte: "Voglio un altro scudetto"

Il tecnico bianconero esalta il club e la squadra: "La Juventus è tornata protagonista, lo scorso anno ha fatto un campionato eccezionale, fuori dal pronostico. Io penso che questo abbia portato ad accendere i riflettori sulla squadra, sui calciatori, che sono gli artefici di questo miracolo e sulla società che è conosciuta a livello internazionale. Rivincere sarebbe il massimo ma riconfermarsi significa anche essere in pianta stabile in Champions, per mettere oltre alle fondamenta anche i piani. Noi vogliamo progettare per arrivare un giorno anche alle ciliegine da 35-40 milioni, a prendere quei giocatori di grande livello. Allora potremo iniziare a guardare il Psg, il Real Madrid, i due Manchester, il Bayern Monaco. Per adesso dobbiamo stare sereni a guardare il nostro percorso".



La classifica dice che la Juve è prima a +4 sull'Inter: "Il nostro primo posto non è così aleatorio, è consolidato e meritato, ottenuto con grandissime difficoltà. Sappiamo che bisognerà lavorare duro per riconfermarci in Italia e soprattutto per vincere. Lo ha dimostrato il Milan l'anno scorso, che nonostante una squadra forte non ha rivinto. Quattro punti di vantaggio possono essere un buon margine, ma possono essere anche un margine nullo se non si continua a vincere".



Conte si sofferma in particolar modo sui tifosi: "E' giusto dedicargli un ringraziamento speciale per tutto quello che hanno fatto e per quello che hanno dimostrato pubblicamente in questi mesi. Sono stati un elemento fondamentale nei momenti di scoramento e di rabbia. Mi sono stati vicini, hanno capito il dramma sportivo tra virgolette, perché i drammi sono altri nella vita. Li ringrazio pubblicamente". Il tecnico si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: ''Domenica c'è stata un'attenzione mediatica normale su di me, spropositata quando era in negativo e nessuno l'ha sottolineato; altri, furbi e astuti, hanno fatto notare che c'è stato un eccessivo aspetto mediatico sulla persona. O c'è sempre mediaticità o mai''.



In Coppa Italia largo al turnover: "La nostra intenzione è di fare il nostro meglio possibile nelle competizioni in cui partecipiamo e anche la Coppa Italia è una vetrina da sfruttare per far giocare chi è sceso in campo di meno, elementi verso cui ho massima fiducia e a cui non rinuncerei mai". Sulla formazione: "Gioca Buffon, Storari è squalificato e Rubinho forse entrerà a partita in corso. Isla e Marrone sono recuperati, Caceres è in dubbio e Lucio non ce la fa".