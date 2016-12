L'Udinese passa in casa della Samp: 2-0

LA PARTITA

Fresca e pragmatica, col vecchio killer sempre in prima linea. Di Natale guida l'Udinese al sacco di Marassi, che inchioda la Sampdoria di fronte a tutti i propri limiti. Scordiamoci l'Udinese delle due qualificazioni consecutive in Champions. Scordiamocela perché è troppo il divario tecnico, oltre che fisico, rispetto al gioiello messo in mostra nelle scorse stagioni. Le cessioni, negli ultimi anni, dei vari Inler, Sanchez, Isla, Asamoah, Handanovic - per citare i più noti - hanno inevitabilmente messo a dura prova il lavoro di Guidolin, che però comincia a uscirne da fuoriclasse anche quest'anno. La vittoria contro la Samp (la seconda di fila dopo il 4-1 al Cagliari), forse, è l'inizio di un nuovo campionato per i friulani, che salgono all'ottavo posto in classifica, con la porta per l'Europa distante sette punti.



Guidolin comincia col 3-5-1-1 ma, dopo dieci minuti, passa alla difesa a quattro arretrando Pasquale sulla linea di Heurtaux, Danilo e Angella. La scelta di Guidolin è legata a Basta, che col nuovo modulo ha la licenza - esclusiva - di offendere. Il serbo, insieme a un Pereyra particolarmente ispirato, cambia la marcia dell'Udinese, che al primo tentativo passa: Di Natale (su cross, guarda caso, di Basta) chiama al miracolo Romero, ma sul corner successivo Danilo incorna l'1-0. La Sampdoria, in campo con un 4- 5-1 a dir poco difensivo, non riesce a replicare anche a causa degli interpreti nominati da Ferrara: Poli, largo a sinistra, non va mai sul fondo; il trio Tissone-Maresca-Obiang bada più al contenimento e il solo Soriano, a destra, non può rifornire adeguatamente l'unica punta Icardi. La squadra di Guidolin attende senza mai forzare i ritmi, e poi riparte in contropiede. Di Natale, al minuto 28, lancia in profondità Badu; Berardi arriva in anticipo ma entra molle, regalando così il pallone a Di Natale, che solo davanti a Romero non perdona: 2-0 e 162° gol in Serie A.



La Sampdoria cerca di alzare il baricentro nella ripresa, quando Pozzi ed Estigarribia subentrano a Maresca e Gastaldello. Proprio il bomber blucerchiato, al 18', si fa parare un calcio di rigore concesso per fallo di Allan su Icardi. Brkic risponde da campione, così come - sei minuti più tardi - il portiere è provvidenziale su una girata di Icardi. A questo punto, però, la Samp molla definitivamente e l'Udinese potrebbe anche dilagare con un destro a giro di Di Natale, su cui vola in angolo Romero. Lo spettro retrocessione (terzultimo posto distante 3 punti), dopo il mini ciclo positivo fatto di sette punti in tre partite, torna a farsi minaccioso dalle parti di Bogliasco.



LE PAGELLE



Pereyra 7 - Viaggia a un'altra velocità rispetto a tutti gli altri. Utilizzato alle spalle di Di Natale, rompe in due la difesa della Sampdoria.



Brkic 7 - Dopo un avvio di stagione problematico, partita dopo partita sta tornando sui livelli di Siena. Oltre al rigore parato, è sicuro in ogni intervento.



Berardi 4,5 - Colpevole sul primo gol, quando entra "molle" e rinvia malamente. Per il resto, sono 60 minuti di grande affanno.



Soriano 6,5 - Rapido e tecnico, è l'unico della Samp che riesce - da solo - a creare qualcosa dalla trequarti in avanti.



IL TABELLINO



SAMPDORIA-UDINESE 0-2

Sampdoria (4-5-1): Romero 6,5; Berardi 4,5 (30' st Castellini 6), Gastaldello 5 (8' st Estigarribia 6), Rossini 5,5, Costa 5,5; Soriano 6,5, Obiang 6, Maresca 5,5 (1' st Pozzi 4,5), Tissone 5, Poli 6; Icardi 6.

A disp.: Da Costa, Berni, Poulsen, Renan, Austoni. All.: Ferrara 4,5

Udinese (3-5-1-1): Brkic 7; Heurtaux 6,5, Danilo 6,5, Angella 6; Basta 6,5, Pinzi 6 (21' st Lazzari 6), Allan 6, Badu 6, Pasquale 6,5 (29' st Armero 6); Pereyra 7; Di Natale 7 (47' st Ranegie sv).

A disp.: Padelli, Domizzi, Faraoni, Willians, Gabriel Silva, Fabbrini, Barreto, Maicosuel, Muriel. All.: Guidolin 6,5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 17' Danilo (U), 28' Di Natale (U)

Ammoniti: Gastaldello, Pozzi (S); Heurtaux (U)

Espulsi: -

Note: Brkic (U) para un rigore a Pozzi (S) al 19' st