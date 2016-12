"Messi? Facile coi rigori regalati"

15:04

- Mentre tutto il mondo del calcio esalta e celebra il record di gol di, un suo ex compagno di squadra illustre,, non perde l'occasione per tirare una frecciata all'argentino e al. "Se mi regalassero tutti i rigori che regalano al- ha riportato L'Equipe -, anch'io segnerei 90 gol all'anno". Poche ore dopo il polverone sono arrivate le scuse del giornalista de L'Equipe: "Era solo uno scherzo".