Napoli, Gianello patteggiamento di 16 mesi respinto

3 anni e 3 mesi per. Sono queste lenell'ambito del processo scommesse di Napoli per la tentata combine di

Palazzi ha inoltre chiesto 2 punti e 10mila euro d'ammenda per il Portogruaro; 1 punto per il Crotone; 5mila euro d'ammenda lo Spal 1907.

I TENTATIVI FALLITI DI CONCILIAZIONE

L'ex terzo portiere del Napoli, Matteo Gianello aveva chiesto alla Commissione Disciplinare di patteggiare la pena a 16 mesi, ma la sua richiesta era stata respinta in quanto "l'istanza non può essere accolta in quanto non emergono elementi di collaborazione fattiva tali da consentire l'applicazione dell'articolo 24". Respinto, secondo quanto trapela, anche il tentativo di patteggiamento economico del Napoli.

La Disciplinare ha invece accolto tutte le altre richieste fatte da Dario Passoni (4 mesi di squalifica), Federico Cossato (9 mesi di stop), Gianfranco Parlato (2 mesi), AlbinoLeffe (5mila euro di ammenda) e Avesa (100 euro di ammenda).

AD NAPOLI: "COMPORTAMENTI SEMPRE IMPRONTATI A TRASPARENZA"

"L'attuale societa' sportiva Napoli ha solo otto anni di vita, dal 2004, e da quel momento ha compiuto un percorso sempre improntato alla trasparenza e a comportamenti e ai principi sani dello sport ed ha messo in atto una serie di comportamenti allineati a questi obiettivi e diventati un modello apprezzato sia livello nazionale che internazionale. La societa' non ha gli strumenti adeguati per poter incidere su queste vicende". L'amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli, interviene al processo sportivo sul calcioscommesse sul filone di Napoli dopo la richiesta di un punto di penalizzazione da parte del procuratore federale. "Vogliamo che sia puntata l'attenzione sull'equilibrio -dice rivolgendosi alla Commissione disciplinare-. Il danno che rischia di subire il club e' di grande rilevanza ed ha una duplice portata. Il fatto di subire la squalifica di due tesserati della prima squadra con la stagione in corso e' un danno importante come la penalizzazione".

IL LEGALE DI CANNAVARO "CHIAMA" QUAGLIARELLA

"Oggi manca Quagliarella in questo processo". Sono le parole dell'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini, legale di Paolo Cannavaro, nel corso del suo intervento al processo sportivo del calcioscommesse del filone di Napoli. "Perché altrimenti o il poliziotto dice bugie o le dice Gianello. Del resto a Quagliarella bisognava impedire di realizzare gol. E Palazzi trova il modo di giustificare l'assenza di Quagliarella che sembra scomparso nella nebbia di Torino. Inoltre il riscontro esterno che si vuole dare al pubblico ufficiale non c'è, perché è come se Gianello parlasse allo specchio", spiega il legale di Cannavaro riferendosi alle parole dell'ispettore di polizia Gaetano Vittoria, un infiltrato della polizia che aveva rapporti con i giocatori del Napoli. Vittoria segnalò infatti che Gianello gli raccontò di aver tentato di coinvolgere invano anche l'attaccante Quagliarella, oggi alla Juventus.