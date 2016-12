Tutto il mondo del calcio celebra il record di Messi

L'ex giocatore del Bayern Monaco, oggi 67enne, riconosce i meriti della Pulce del Barcellona: "Bravo Leo, ma...". Una puntura che non scalfisce il record dell'argentino. Un anno magico iniziato il 7 gennaio con la doppietta all'Osasuna e non ancora concluso. Un anno impreziosito dai quattro gol al Valencia a febbraio, i cinque al Bayer Leverkusen in Champions a marzo e proseguito con la tripletta al Brasile con la maglia dell'Argentina. Solo a luglio non ha segnato, anche perché non ci sono state partite.... A quanti gol potrà arrivare ancora? Per aggiornare le statistiche e scrivere un'altra pagina di storia ha ancora a disposizione tre partite.

E ora Messi non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha già messo nel mirino nuovi record. Da Raul a Di Stefano, passando per Zarra: tutti tremano. La Pulce del Barça è a 56 gol in Champions, mentre l'ex numero 7 del Real Madrid si è fermato a 71. Poi Di Stefano ha fatto 18 gol nel Clasicos mentre Leo è ancora a 17. Poi infine il record di gol nella Liga: il basco si fermò a 251 e al numero 10 blaugrana mancano 51 reti per raggiungerlo. Tutti primati destinati a cadere andando avanti di questo passo.