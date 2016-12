Inter: Strama, l'ammazza-big

Nemmeno il Napoli di Mazzarri è riuscito a sottrarsi alla legge di Strama. Il tecnico nerazzurro vanta un score invidiabile con le big del campionato italiano, fin dalla passata stagione, dove aveva trionfato nel derby per 4-2. Solo le romane hanno battuto i nerazzurri sotto la guida del giovane tecnico: la Roma ad inizio stagione e la Lazio nello scorso campionato. Proprio la Lazio, che l'Inter affronterà sabato sera all'Olimpico. Un altro esame per la squadra killer delle big.



Il tecnico interista ha dimostrato grande capacità di analizzare le partite, capire i difetti degli avversari e adattare la sua squadra in modo da saper far male, ma non è solo Stramaccioni a "esaltarsi" nelle grandi sfide. Anche Diego Milito quando sente odore di big match si scatena: il Principe, autore di un tripletta nel derby dello scorso campionato, è andato a segno con Fiorentina, Juve e Napoli, saltando solo l'appuntamento nel derby. Ora l'Inter di Strama dovrà, però, dimostrare di avere una certa continuità anche con le squadre "piccole". Nella classifica nerazzurra pesano tanto le sconfitte con Siena (in casa), Atalanta e Parma.