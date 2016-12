El Shaarawy nell'élite dei grandi bomber

- "Tredici gol sono abbastanza per essere felici". Tredici gol in sedici partite sono abbastanza anche per essere avvicinati ai grandi goleador d'Europa.sta entrando per diritto nell'élite dei bomber: meglio di lui, senza l'ausilio dei calci di rigore, ha fatto solo, il giocatore dei record. Al netto dei penalties la Pulce ha segnato 22 reti, ilal pari di Ibra. Davanti a(10),(10) e(9).

Essere accostato ai migliori attaccanti del mondo già alla prima vera stagione da titolare è un risultato importante per El Shaarawy. I suoi vent'anni hanno regalato quella freschezza che al Milan mancava da tempo e, soprattutto, la sua esplosione ha tenuto a galla i rossoneri nel momento più difficile della stagione della ricostruzione. Tredici gol in sedici partite, una rete ogni 106 minuti, spesso di pregevole fattura e senza l'aiuto dei tiri dal dischetto. Meglio di lui in giro per l'Europa ha fatto solo Lionel Messi (23 gol in campionato con un rigore), un signore che con la doppietta al Betis Siviglia ha strappato il record di gol a Gerd Muller: 86 in un anno solare. Numeri extraterrestri.

A guardare la targa del Faraone c'è gente candidata da anni ai più grandi premi internazionali. C'è Falcao dell'Atletico Madrid che con l'ultima cinquina in campionato è salito a quota 16 ma con all'attivo ben 6 trasformazioni dal dischetto. C'è Cristiano Ronaldo che nella Liga è già a -10 dalla Pulce e con quattro tiri dagli undici metri (13 reti, 4 rigori). Ci sono anche le star della Premier come Van Persie (11 gol, 1 rigore) e Suarez (10 netti), ma soprattutto c'è quello Zlatan Ibrahimovic che con il suo addio al Milan ha di fatto permesso l'esplosione di El Shaarawy. Per lo svedese lo score netto è pari a quello del Faraone (14 gol con 1 rigore). "Tredici gol sono abbastanza per essere felici" ha commentato l'attaccante del Milan dopo l'ennesimo sigillo in casa del Torino. Sono abbastanza anche per entrare nel club esclusivo dei bomber europei.