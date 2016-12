Serie A: l'Inter torna seconda

foto SportMediaset Correlati Stramaccioni: "Non siamo l'anti-niente"

La classifica di Serie A 00:26 - Nel posticipo della 16.ma giornata, l'Inter batte il Napoli e sale al secondo posto in classifica, scavalcando proprio i partenopei. A Sin Siro finisce 2-1 per i nerazzurri, che allungano nel primo tempo grazie ai gol di Guarin (8') e Milito (39'). Nella ripresa arriva la reazione della squadra di Mazzarri, che accorcia le distanze con Cavani (54') e sfiora il pareggio più volte. La Juventus rimane in testa a +4 sui nerazzurri e +5 sui campani. - Nel posticipo della 16.ma giornata,batte ile sale al secondo posto in classifica, scavalcando proprio i partenopei. A Sin Siro finisce 2-1 per i nerazzurri, che allungano nel primo tempo grazie ai gol di(8') e(39'). Nella ripresa arriva la reazione della squadra di, che accorcia le distanze con(54') e sfiora il pareggio più volte. Larimane in testa a +4 sui nerazzurri e +5 sui campani.

LA PARTITA

Tutto come poco più di un mese fa. Tutto come prima di Juventus-Inter, dopo la quale sembrava che i nerazzurri stessero per mettere la freccia decisiva. A tre giornate dalla fine del girone d'andata, l'Inter sorpassa il Napoli e si getta - ancora una volta - all'inseguimento della Signora. Stessa posizione in classifica (secondo posto) della vigilia del derby d'Italia, stesso distacco di punti (quattro) e stessa fame che, invece, era mancata nelle ultime quattro gare di campionato. La vera notizia, però, al termine della 16.ma giornata, è che i bianconeri guadagnano altri due punti sulla seconda.



Stramaccioni nasconde le carte fino a 45 minuti dall'inizio, quando estrae lo specchio e lo mostra a Mazzarri, che si ritrova di fronte un'Inter schierata col 3-5-2. Cambiasso fa il centrale di difesa al posto dello squalificato Samuel, Cassano e Milito formano il tandem d'attacco mentre Palacio scivola in panchina. La mossa che spezza in due la partita ha un nome e un cognome: Fredy Guarin, schierato alla Hamsik. Un po' mezz'ala, un po' trequartista, un po' ovunque. Il colombiano rompe l'equilibrio dopo 8 minuti, quando lo "Strama schema" - su azione d'angolo - regala ai nerazzurri il vantaggio: Gargano e Nagatomo, al momento della battuta di Cassano, escono dall'area creando confusione al Napoli; l'attimo di esitazione è letale, perché consente a Guarin di liberarsi sul secondo palo e, col piatto destro (al volo), trafiggere De Sanctis. Gli azzurri non fanno una piega e reagiscono pigiando a tutta sull'acceleratore: Insigne e Cavani destabilizzano non poco sia Ranocchia che Cambiasso, mentre Juan Jesus risponde da campione, mettendoci fisico e grinta. La banda di Mazzarri prende presto il comando delle operazioni, lasciando all'Inter le briciole del campo. I nerazzurri giocano d'attesa, con l'intenzione di colpire - come di consueto - in contropiede. Il 2-0, invece, nasce grazie a una percussione a sinistra di Pereira, che crossa al centro trovando la respinta, di testa, di Zuniga; la sfera arriva a Guarin, che dribbla Behrami e inventa un assist per Milito, il cui destro si infila all'angolino.



Mazzarri non perde tempo e cambia volto alla squadra sin da inizio ripresa, quando inserisce Pandev (al posto di Gamberini) e passa alla difesa a quattro. Si prende dei rischi, il Napoli, ma l'audacia sembra premiarlo perché presto arriva il gol che riapre i giochi: Hamsik pesca Pandev (in sospetto fuorigioco) a centro area, Handanovic compie un doppio miracolo sul macedone e, poi, su Maggio (anche se al momento della respinta la palla sembra abbia già varcato la linea di porta); sulla seconda respinta arriva come un treno Cavani, che ribadisce in rete e dà inizio a una nuova partita, che vede in campo Palacio per Cassano e Dzemaili per Inler. Il Napoli carica a testa bassa con impeto, l'Inter rimane in piedi con un po' di fatica e punge con qualche ripartenza. Pereira, a sei minuti dal termine, per poco non combina la frittata con un quasi autogol fantozziano. L'Inter resiste, sale al secondo posto e si rimette in scia. L'anti Juve, ammesso che ne esista una, torna a essere la Beneamata.



LE PAGELLE



Guarin 7,5 - Gol e assist, ma non solo. Il colombiano domina il centrocampo con corsa, qualità e senso tattico. Trequartista quando l'Inter attacca, mediano in fase di non possesso: è lui l'uomo partita.



Juan Jesus 7 - Fisico da bodybuilder, morde qualsiasi cosa gli passi davanti. Ogni tanto cala di concentrazione, ma la prestazione è super.



Cavani 6,5 - Quando la palla arriva dalle sue parti, sono problemi. Rapace nel segnare il 2-1, anche se la rete sembrerebbe di Maggio.



Inler 5,5 - Macchinoso nel dettare i ritmi, va fuori giri rispetto al resto della squadra. Mazzarri lo cambia presto e inserisce Dzemaili che, per la verità, non offre molto di più.



IL TABELLINO



INTER-NAPOLI 2-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Ranocchia 6, Cambiasso 5,5, Juan Jesus 7; Nagatomo 6, Zanetti 6,5, Gargano 6, Guarin 7,5, Pereira 6; Milito 6,5 (30' st Coutinho sv), Cassano 6 (15' st Palacio 6).

A disp.: Castellazzi, Belec, Pasa, Mbaye, Silvestre, Mariga, Benassi, Romanò, Duncan, Livaja. All.: Stramaccioni 6,5

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis 6; Gamberini 5,5 (1' st Pandev 6,5), Cannavaro 6, Britos 6; Maggio 5,5, Behrami 6,5, Inler 5,5 (13' st Dzemaili 6), Zuniga 5,5; Hamsik 6 (39' st Mesto sv); Insigne 6,5, Cavani 6,5.

A disp.: Rosati, Colombo, Grava, Campagnaro, Fernandez, Aronica, Donadel, Dossena, Vargas. All.: Mazzarri 6

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 8' Guarin (I), 39' Milito (I), 9' st Cavani (N)

Ammoniti: Handanovic, Gargano (I); Gamberini, Pandev, Behrami (N)

Espulsi: -

