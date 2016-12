Messi record: 86 gol nel 2012

foto SportMediaset 00:23 - Ottantasei volte Messi. Ottantasei come i gol segnati nel 2012. La Pulce ha superato il record di Muller, che resisteva da 40 anni, era il 1972, e ha scritto un'altra pagina di storia. Dopo la paura di mercoledì per l'infortunio l'argentino è partito titolare e, a Siviglia contro il Betis, ha impiegato solo 24' per eguagliare e superare l'ex bomber tedesco. Una doppietta micidiale e il Barça ha vinto 2-1. Serata da incorniciare anche per Falcao: 5 gol. . Ottantasei come i gol segnati nel 2012. La Pulce ha superato il record di Muller, che resisteva da 40 anni, era il 1972, e ha scritto un'altra pagina di storia. Dopo la paura di mercoledì per l'infortunio l'argentino è partito titolare e, a Siviglia contro il Betis, ha impiegato solo 24' per eguagliare e superare l'ex bomber tedesco. Una doppietta micidiale e il Barça ha vinto 2-1. Serata da incorniciare anche per Falcao: 5 gol.

I titoli saranno tutti per Leo Messi. Giusto così, ma la 15.esima giornata della Liga ha regalato anche lo show di Radamel Falcao. Il colombiano ha steso, praticamente da solo, il Deportivo la Coruna. Cinque gol (uno su rigore) e l'Atletico Madrid, vincendo 6-0, ha mantenuto il passo dei blaugrana. I catalani sorridono per la vittoria e il record di Messi, ma perdono Fabregas per un risentimento muscolare che lo terrà lontano dai campi di gioco per 3-4 settimane. Per la banda di Tito Vilanova è la 14.esima vittoria su 15 partite di Liga: una marcia inarrestabile. E Leo Messi ha infranto un nuovo record, il Pallone d'Oro sarà ancora suo per la qualta volta consecutiva? Un altro record...

"Come ho già detto tante volte, un record come questo è una cosa molto bella e sono felice di averlo stabilito, per tutto ciò che significa, però quello che veramente conta ed è importante è la vittoria, che è ciò ci differenzia dalle altre squadre. E vi assicuro che vincere qui non era affatto facile". Intervistato dall'emittente Canal Plus nel dopo-partita di Betis-Barcellona, Leo Messi parla così del primato appena stabilito. Ma ora che altri obiettivi si pone Messi? "Il mio obiettivo quando comincia l'anno - risponde l'argentino - è di vincere tutto a livello di club, la Liga, la Coppa nazionale e la Champions, insomma tutto ciò che, in fondo, è il sogno di ognuno di noi. Io parto sempre con questa idea in mente". Intanto fra poco si assegna il Pallone d'Oro e Messi sembra il favorito: otterrebbe quindi il suo quarto trofeo di miglior calciatore del mondo. "Ma io sarei contento se lo vincesse Iniesta - fa sfoggio di modestia il n. 10 -, perché sarebbe molto meritato per tutto ciò che ha ottenuto, e che fa in ogni partita. Il Pallone d'Oro è un regalo per tutto lo spogliatoio".